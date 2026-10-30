La tension monte dans les coulisses de la Juventus, après que le club est entré dans une phase critique à la suite d'une série de résultats décevants, le dernier en date étant la défaite face à Gênes, un revers qui a révélé des problèmes plus profonds qu'un simple recul des résultats et qui a placé les joueurs sous une pression croissante de la part de la direction et des supporters.

Après que la patience des dirigeants turinois s'est épuisée, la direction de la Juventus a décidé d'intervenir de manière directe, dans une tentative d'arrêter l'hémorragie de points et de rétablir la discipline dans le vestiaire, avant le choc attendu contre Naples, qui pourrait représenter un tournant décisif dans le parcours du club cette saison.

Selon ce qu'a rapporté le site français « Foot Mercato », citant le journal italien « La Gazzetta dello Sport », Giovanni Carnevali, directeur général et directeur administratif de la Juventus, s'est rendu au centre d'entraînement de la Continassa pour tenir une réunion avec les joueurs et leur demander de fournir des explications claires au sujet du recul des performances et des résultats récents.

Lors de son échange avec les joueurs et l'entraîneur Luciano Spalletti, Carnevali a adressé un message au ton très ferme, soulignant que la situation actuelle n'était plus acceptable et que l'équipe ne pouvait pas continuer sur cette voie. Il a déclaré dans son message : « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, la situation est inacceptable, mais nous ne pouvons pas faire porter la responsabilité au staff technique. »

Malgré le recul des résultats et la pression croissante, la direction de la Juventus reste attachée à l'entraîneur Luciano Spalletti et n'envisage pas de le limoger pour le moment, estimant que la responsabilité ne repose pas sur le seul staff technique et que les joueurs sont appelés à assumer leur part de responsabilité dans la situation actuelle.

Dans le cadre des efforts de l'entraîneur italien pour remettre de l'ordre dans l'équipe, et à sa demande, il a été décidé que l'ensemble des joueurs entreraient en stage d'entraînement au centre de la Continassa à partir du vendredi, afin de préparer le prochain choc dans les meilleures conditions possibles.

La Juventus se prépare à accueillir Naples dimanche soir au stade de l'Allianz, dans un match d'une importance exceptionnelle, non seulement en raison de la force de l'adversaire, mais aussi au regard du besoin pressant de l'équipe de retrouver la confiance et d'offrir une réaction capable de ramener le calme au club.

Le comportement des joueurs suscite la colère de la direction

Les craintes de la direction de la Juventus ne se limitent pas aux seuls résultats négatifs ; l'inquiétude s'étend davantage au comportement des joueurs sur le terrain, ce qui est clairement apparu lors du dernier match face à Gênes.

L'adversaire a semblé plus engagé et plus désireux de se battre pour le ballon, tandis que les joueurs de la Juventus ont manqué de l'état d'esprit requis et ont été incapables de gérer les difficultés rencontrées durant la rencontre, sans montrer la réaction attendue d'une équipe de la dimension de la Juventus.

Spalletti, de son côté, n'a pas caché son mécontentement à l'égard de certains aspects qu'il n'a pas réussi à ancrer au sein de l'équipe, reconnaissant qu'il n'avait pas pu transmettre à ses joueurs un certain nombre d'exigences fondamentales, au premier rang desquelles l'importance des duels, le pressing pour récupérer le ballon et le respect des tâches défensives.

La direction attend désormais une réaction immédiate de la part des joueurs, à leur tête Bremer et ses coéquipiers, que ce soit en changeant leur comportement à l'entraînement ou en affichant un niveau différent lors des matches, à la hauteur de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules.

Conte revient sur le devant de la scène, Spalletti face à un test décisif

Dans ce climat tendu, certains supporters de la Juventus ont commencé à réclamer le retour d'Antonio Conte sur le banc, le considérant comme l'un des noms capables de redonner son caractère à l'équipe et d'imposer la discipline dans le vestiaire.

Mais ces revendications ne coïncident pas pour l'instant avec les orientations de la direction, qui ne souhaite pas procéder à un changement technique à ce stade et continue d'accorder à Spalletti la confiance nécessaire pour mener le projet et corriger le cap.

Pour autant, le choc attendu face à Naples place l'entraîneur et ses joueurs devant un test extrêmement difficile, car la Juventus n'a plus guère de marge pour laisser filer davantage de points, surtout avec la montée des critiques et des doutes croissants quant à la capacité de l'équipe à retrouver son niveau.

Entre l'attachement de la direction à Spalletti et la colère des supporters face au recul des performances, le match de dimanche apparaît comme bien plus qu'un simple duel pour trois points : il constitue une dernière chance de prouver que la Juventus est capable de surmonter sa crise, ou le début d'une phase encore plus compliquée au sein du club.