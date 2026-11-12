« Pas un seul mot » : Mbappé répond aux « rumeurs de fuite » par un message clair

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Kylian Mbappé, la star de l'équipe de France, a décidé de répondre à sa manière aux critiques dont il a fait l'objet ces dernières heures.

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Kylian Mbappé, la star de l'équipe de France, a décidé de répondre aux critiques dont il a fait l'objet ces dernières heures, à sa manière.

Kylian Mbappé a monopolisé l'attention des médias hier, à la veille du match de la France, en Ligue des nations, face à l'Italie.

Le journal « L'Équipe » a commencé hier en publiant des informations indiquant que la relation entre le capitaine de l'équipe de France et son nouvel entraîneur, Zinédine Zidane, pourrait ne pas être aussi idéale qu'elle en avait l'air.

Les développements se sont poursuivis avec l'annonce par la Fédération française de football de l'absence de Mbappé aux entraînements.

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Les premières informations avaient indiqué que l'attaquant du Real Madrid « recevait des soins », avant qu'il ne soit fait état d'une déchirure aux ischio-jambiers, et cette polémique s'est achevée par la confirmation de l'absence du numéro 10 français au match de ce soir, étant entendu qu'il ne sera pas écarté du rassemblement de l'équipe nationale.

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La crise s'est intensifiée après l'apparition de rumeurs selon lesquelles Mbappé voulait rentrer à Madrid et que son avion privé l'attendait, mais Zidane a refusé cette démarche.

Mbappé n'a pas attendu longtemps pour répondre à ces rumeurs : il a publié une photo de lui sur son compte « Instagram », ce jeudi, à bord d'un avion, vêtu de la tenue officielle de l'équipe de France, en route vers l'Italie.

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Mbappé n'a accompagné la photo d'aucune phrase, se contentant d'y placer le drapeau de l'Italie et une indication de sa présence dans le pays avec la délégation de l'équipe de France.

Polémique autour de la relation entre Zidane et Mbappé

L'absence de Kylian Mbappé aux entraînements de l'équipe de France avant la confrontation face à l'Italie n'était pas une simple information médicale anodine, car le timing est survenu à un moment extrêmement sensible au sein du camp des Bleus, après que des informations de la presse française ont révélé une tension dans la relation entre le capitaine de l'équipe et son entraîneur Zinédine Zidane, sur fond de désaccords liés à sa position sur le terrain et à la manière de l'utiliser, en plus d'une ambiance peu idéale dans le vestiaire.

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Les racines de la tension remontent au premier rassemblement de Zidane à la tête du staff technique, lorsqu'il a décidé d'aligner Mbappé au poste d'ailier gauche, en s'appuyant sur Ousmane Dembélé en pointe de l'attaque, une décision interprétée comme un changement de statut de la star madrilène au sein du dispositif offensif, d'autant qu'il préfère évoluer au poste d'avant-centre de métier ces derniers temps.

Alors que Zidane espérait profiter des services de sa star lors des deux confrontations décisives face à l'Italie et à la Turquie en Ligue des nations, les informations faisant état de la souffrance de Mbappé en raison d'un problème musculaire aux ischio-jambiers sont tombées, mettant sa participation face à l'Italie hors des calculs, avec l'espoir maintenu de le voir prendre part à la confrontation contre la Turquie.

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Les calculs de la qualification de la France

L'équipe de France aborde la confrontation face à l'Italie, prévue jeudi soir dans la ville de Milan, avec plus d'un objectif, car l'enjeu de ce sommet attendu ne se limite pas à la lutte entre les deux leaders du groupe 1 en Ligue des nations, mais s'étend à la validation de la qualification pour les quarts de finale, avec la possibilité de terminer la phase de groupes en tête avant la dernière journée.

L'équipe de France, menée par Zinédine Zidane, possède un avantage clair dans les calculs du groupe, après avoir totalisé 10 points en quatre matches, contre 7 points pour l'Italie et 6 pour la Belgique, tandis que la Turquie ferme le classement sans le moindre point.

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La confrontation aller entre la France et l'Italie s'était achevée sur un match nul 1-1, lors d'un match marqué par une erreur de Lucas Da Cunha à l'origine du but de l'égalisation italienne, mais l'équipe de France aborde la rencontre de jeudi en se fixant pour objectif d'assurer son passage au quart de finale, avant de songer à s'adjuger la première place.

L'équipe de France a son destin entre les mains, puisqu'un match nul face à l'Italie lui suffit pour s'assurer de terminer le groupe aux deux premières places, et donc de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations, sans avoir à attendre le résultat de la dernière journée, selon un rapport de la chaîne française RMC.

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Cela intervient dans un contexte de concurrence directe entre l'Italie et la Belgique pour la deuxième place qualificative, les deux équipes se rencontrant dimanche prochain à Bruxelles, ce qui fait qu'un point obtenu par la France à San Siro suffit pour éviter d'entrer dans des calculs compliqués concernant la qualification.