Le joueur de 38 ans a déploré l’absence de véritables cadres, avec du caractère et du répondant, dans l’effectif XXL de 44 joueurs du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp, appuyant ainsi la thèse très débattue de l’ancien manager Oliver Bierhoff. Kruse a nié au professionnel de 31 ans du Bayern Munich, malgré le brassard de capitaine, l’étoffe d’une figure de leader : « Pour moi, Joshua Kimmich n’est pas non plus un joueur leader, malgré le brassard au Bayern. »

Kruse a justifié son opinion par une définition du leadership sur le terrain. « Le leadership ne se manifeste pas seulement par le brassard de capitaine et les interventions dures, le leadership, c’est bien plus que cela. Pour moi, Kimmich n’est pas le bon pour ça », a clarifié l’international allemand à 14 reprises.

L’ancien professionnel voit un problème majeur dans la composition de l’équipe nationale actuelle. Il manque à la sélection de la DFB des caractères marquants, « parce que tout est lissé ».

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Où Jürgen Klopp prévoit-il d’utiliser Joshua Kimmich en équipe d’Allemagne ?

Le sélectionneur Klopp compte fermement sur Kimmich comme leader central, indépendamment des débats publics, et prévoit de l’aligner à son poste de prédilection. Lors de la Coupe du monde, le Munichois avait encore dû dépanner à contrecœur au poste d’arrière droit, mais il doit désormais à nouveau organiser le milieu défensif.

« Nous le voyons comme un milieu de terrain », a clarifié Klopp. « Nous n’avons pas eu une seule conversation dans laquelle nous avons parlé de lui comme d’un arrière droit. »

Le sélectionneur a toutefois aussi mis son capitaine face à ses responsabilités pour les échéances à venir. « La stabilité ne vient que de la défense, de la manière dont on travaille défensivement, et là, j’ai besoin de chacun. Il s’agit maintenant que nous nous engagions dans cette voie. Cela vaut pour Jo comme pour tous les autres », a souligné Klopp lors de l’annonce de sa liste.