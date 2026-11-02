Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ismael Saibari injurygetty
Traduit par

Pas seulement trois mois : le Bayern redoute le pire concernant la durée d'absence de Jamal Musiala

I. Saibari
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Maroc
Allemagne

Un coup dur

L'offre Ultime
MyCanal

myCANAL

✅ Le bouquet complet "Canal+ Sport" inclut nativement toutes les chaînes beIN SPORTS, ce qui vous permet de regarder 100 % de la Bundesliga sans jamais quitter la fluidité de l'interface myCANAL.

✅ En plus du championnat allemand, cet abonnement est le plus exhaustif du marché français, regroupant la Ligue des Champions, la Premier League, la Formule 1 et le Top 14 de rugby au même endroit.

✅ L'application myCANAL est largement reconnue comme la meilleure du marché, offrant une qualité d'image exceptionnelle (4K sur les grands événements) et la fonctionnalité "Mode Expert" pour suivre les statistiques en temps réel.

Prix mensuel à partir de29,99 €
Flexibilité Digitale
beIN Sports CONNECT logo

beIN Sports CONNECT

✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund.

✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs.

✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale.

Prix mensuel à partir de15,00 € par mois

Le Bayern Munich a encaissé un nouveau coup au sujet de la blessure de sa star marocaine Ismaël Saibari, après que le club a révélé des éléments plus précis sur son état à la suite de l'opération qu'il a subie à la cheville, une mise à jour qui accroît les inquiétudes quant à la date de son retour sur les terrains.

Le journal allemand « Bild » avait indiqué hier dimanche que Saibari serait absent pour une durée d'au moins 3 mois, après sa blessure survenue lors de la confrontation contre le Borussia Dortmund, qui s'est soldée par un match nul (2-2), dans le cadre de la huitième journée du championnat allemand.

Mais Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a annoncé aujourd'hui lundi, selon ce qu'a rapporté le site Tribuna, que les estimations médicales indiquent une absence du joueur pouvant aller jusqu'à 4 mois, en raison d'une rupture du ligament syndesmotique de la cheville, ce qui signifie que la durée de son indisponibilité pourrait dépasser l'estimation initiale publiée juste après la blessure.

Une opération réussie et une longue rééducation

Prochains matchs
ATM

ATM

Ligue des Champions

03 nov. 2026

FCB

FCB

BVB

BVB

Ligue des Champions

04 nov. 2026

BET

BET

Eberl a déclaré que l'opération chirurgicale subie par le joueur s'est bien déroulée, mais il a insisté sur le fait que la nature de la blessure exige une longue période de récupération et de rééducation avant un retour à la compétition.

Le directeur sportif du Bayern a ajouté, dans des propos rapportés par le journaliste Florian Plettenberg : « L'opération s'est bien déroulée hier. Et il était déjà assis avec nous aujourd'hui à la table du déjeuner. J'ai été totalement surpris et je lui ai demandé s'il reviendrait dans deux ou trois semaines, il a un peu ri et a dit : deux semaines et demie. Mais cela ne se produira probablement pas. Nous nous attendons à une absence d'une durée comprise entre 3 et 4 mois en raison de la rupture du ligament syndesmotique. »

Le ligament syndesmotique fait partie des tissus importants qui relient les deux os de la jambe et aident à stabiliser l'articulation de la cheville ; c'est pourquoi sa blessure exige de la prudence lors des phases de rééducation, afin d'éviter un retour prématuré et une éventuelle rechute qui en découlerait.

Un nouveau choc après la blessure de Dortmund

Saibari s'était blessé lors de la confrontation contre le Borussia Dortmund, à la suite d'un ballon disputé avec le gardien de but de l'équipe adverse, avant de quitter l'Allianz Arena avec des béquilles, au milieu des craintes d'une longue absence.

Les blessures ont frappé les rangs du Bayern au cours de ce même match, puisque l'absence de Serge Gnabry a été confirmée pour une durée comprise entre 4 et 6 semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, tandis que la situation de Michael Olise est restée sous surveillance en raison du manque de clarté du diagnostic dans les premières heures suivant la rencontre.

Quant au gardien Jonas Urbig, il a été victime d'un vertige après un fort coup à la tête, et le club a continué de surveiller son état avant de fixer la date de son retour.

Une absence lourde de conséquences dans les plans du Bayern

La blessure de Saibari représente une perte importante pour le Bayern Munich, qui espérait bénéficier des services du milieu de terrain marocain lors des échéances à venir, surtout dans un contexte de calendrier chargé sur les plans national et européen.

Selon les nouvelles estimations, l'absence du joueur pourrait se prolonger jusqu'en février ou mars 2027, en fonction de l'évolution de sa réponse au traitement et à la rééducation, tandis que le plus grand défi pour le staff médical sera d'assurer son retour dans une pleine disponibilité physique, sans risquer une récidive de la blessure.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google