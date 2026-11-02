Le Bayern Munich a encaissé un nouveau coup au sujet de la blessure de sa star marocaine Ismaël Saibari, après que le club a révélé des éléments plus précis sur son état à la suite de l'opération qu'il a subie à la cheville, une mise à jour qui accroît les inquiétudes quant à la date de son retour sur les terrains.

Le journal allemand « Bild » avait indiqué hier dimanche que Saibari serait absent pour une durée d'au moins 3 mois, après sa blessure survenue lors de la confrontation contre le Borussia Dortmund, qui s'est soldée par un match nul (2-2), dans le cadre de la huitième journée du championnat allemand.

Mais Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a annoncé aujourd'hui lundi, selon ce qu'a rapporté le site Tribuna, que les estimations médicales indiquent une absence du joueur pouvant aller jusqu'à 4 mois, en raison d'une rupture du ligament syndesmotique de la cheville, ce qui signifie que la durée de son indisponibilité pourrait dépasser l'estimation initiale publiée juste après la blessure.

Une opération réussie et une longue rééducation

Eberl a déclaré que l'opération chirurgicale subie par le joueur s'est bien déroulée, mais il a insisté sur le fait que la nature de la blessure exige une longue période de récupération et de rééducation avant un retour à la compétition.

Le directeur sportif du Bayern a ajouté, dans des propos rapportés par le journaliste Florian Plettenberg : « L'opération s'est bien déroulée hier. Et il était déjà assis avec nous aujourd'hui à la table du déjeuner. J'ai été totalement surpris et je lui ai demandé s'il reviendrait dans deux ou trois semaines, il a un peu ri et a dit : deux semaines et demie. Mais cela ne se produira probablement pas. Nous nous attendons à une absence d'une durée comprise entre 3 et 4 mois en raison de la rupture du ligament syndesmotique. »

Le ligament syndesmotique fait partie des tissus importants qui relient les deux os de la jambe et aident à stabiliser l'articulation de la cheville ; c'est pourquoi sa blessure exige de la prudence lors des phases de rééducation, afin d'éviter un retour prématuré et une éventuelle rechute qui en découlerait.

Un nouveau choc après la blessure de Dortmund

Saibari s'était blessé lors de la confrontation contre le Borussia Dortmund, à la suite d'un ballon disputé avec le gardien de but de l'équipe adverse, avant de quitter l'Allianz Arena avec des béquilles, au milieu des craintes d'une longue absence.

Les blessures ont frappé les rangs du Bayern au cours de ce même match, puisque l'absence de Serge Gnabry a été confirmée pour une durée comprise entre 4 et 6 semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, tandis que la situation de Michael Olise est restée sous surveillance en raison du manque de clarté du diagnostic dans les premières heures suivant la rencontre.

Quant au gardien Jonas Urbig, il a été victime d'un vertige après un fort coup à la tête, et le club a continué de surveiller son état avant de fixer la date de son retour.

Une absence lourde de conséquences dans les plans du Bayern

La blessure de Saibari représente une perte importante pour le Bayern Munich, qui espérait bénéficier des services du milieu de terrain marocain lors des échéances à venir, surtout dans un contexte de calendrier chargé sur les plans national et européen.

Selon les nouvelles estimations, l'absence du joueur pourrait se prolonger jusqu'en février ou mars 2027, en fonction de l'évolution de sa réponse au traitement et à la rééducation, tandis que le plus grand défi pour le staff médical sera d'assurer son retour dans une pleine disponibilité physique, sans risquer une récidive de la blessure.