Comme l’annoncent Sky et Eindhovens Dagblad, le milieu de terrain devrait lui aussi rejoindre les Schwarz-Gelben sous peu.

Le BVB va ainsi activer une clause libératoire dans le contrat de Veerman au PSV Eindhoven et recruter le joueur de 27 ans pour une indemnité de transfert fixée à l’avance, qui devrait se situer entre 22 et 25 millions d’euros. Veerman doit passer sa visite médicale lundi et signer un contrat jusqu’en 2031 avec le BVB.

Le BVB était d’ailleurs sous pression sur le plan du timing dans ce dossier concernant l’international néerlandais à 14 sélections, puisque cette clause aurait perdu sa validité dans quelques jours, le 21 août. Veerman l’a même laissé entendre lui-même lorsqu’il a été interrogé par ESPN sur l’intérêt venu de Dortmund. « Si cela se concrétise, ce serait une superbe option pour moi. J’attends cela depuis des années », a-t-il déclaré, avant d’ajouter en plaisantant : « S’ils me veulent vraiment à ce point, ils doivent se dépêcher. »

La recrue du BVB Veerman sort de la meilleure saison de sa carrière

Veerman est un titulaire installé depuis des années dans l’entrejeu du PSV et a affiché des statistiques impressionnantes la saison passée. En 30 matches de championnat, il a délivré 14 passes décisives et inscrit lui-même huit buts. C’est aussi grâce à ses performances qu’Eindhoven a détrôné l’Ajax comme référence de l’Eredivisie ces dernières années et célébré trois titres de champion consécutifs. En 198 matches officiels avec le PSV, Veerman cumule 31 buts et 67 passes décisives.

Le directeur sportif Ole Book avait laissé entendre samedi, en marge du match amical contre l’AS Roma, qu’après le transfert avorté de Said El Mala, le BVB allait investir autrement le budget initialement prévu pour le jeune phénomène de Cologne et souhaitait recruter, en plus d’un joueur offensif, un milieu axial supplémentaire.

« Nous avons tout intérêt à nous pencher sur la question », a déclaré Book au sujet d’un nouveau transfert au milieu de terrain, en lien avec le triple enchaînement à venir entre coupe, championnat et Ligue des champions : « Nous avons vu aujourd’hui que nous avons de très bons joueurs à ce poste. D’un autre côté, il faut dire que nous n’avons pas énormément de très bons joueurs à ce poste. »

Veerman va désormais rejoindre à Dortmund le quatuor déjà en place composé de Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka et Marcel Sabitzer, qui évoluent tous au milieu axial. Chukwuemeka pourrait aussi être utilisé dans un rôle plus offensif.

Getty Images

Le BVB tout proche du recrutement du chouchou du PAOK, Konstantelias

En plus de Veerman, Giannis Konstantelias, un joueur offensif, devrait lui aussi rejoindre le BVB sous peu. Le joueur de 23 ans se trouve déjà à Dortmund pour passer sa visite médicale. Son transfert devrait coûter jusqu’à 30 millions d’euros.

Actuellement, une forte opposition persiste toutefois parmi les supporters du PAOK, le club vendeur, qui veulent empêcher un transfert de Konstantelias comme en 2025 déjà, lorsqu’un accord avait été trouvé avec le VfB Stuttgart.