Le BVB a ainsi enregistré une perte nette de 21,7 millions d’euros sur la saison écoulée, après avoir encore dégagé un bénéfice de 6,5 millions d’euros lors de l’exercice précédent. Dans l’avant-propos du bilan, la direction du BVB, emmenée par son porte-parole Carsten Cramer, a clairement pris position sur cette évolution : le déficit annuel « n’est pas satisfaisant pour nous ».

Outre ce résultat négatif, le chiffre d’affaires total des Schwarz-Gelben a lui aussi nettement reculé. Les recettes ont diminué de 12,5 %, passant de 526 millions d’euros à 460,5 millions d’euros. La baisse la plus marquée a concerné les droits d’exploitation médiatique : les revenus télévisuels sont tombés de 103,4 millions d’euros à 72,1 millions d’euros.

Ce déficit s’explique avant tout par les éliminations précoces dans les compétitions de coupe. En Ligue des champions, l’équipe a nettement manqué le quart de finale visé et a déjà rendu les armes lors des barrages contre l’Atalanta Bergame. En Coupe d’Allemagne aussi, le résultat s’est écarté des prévisions budgétées des dirigeants, puisque l’élimination prématurée est survenue en huitièmes de finale contre le Bayer Leverkusen.

En outre, le mode de comptabilisation de la Coupe du monde des clubs de l’été 2025 a influencé le bilan. Les revenus issus de ce tournoi ont été répartis sur deux exercices comptables, la plus grande partie, soit 33,9 millions d’euros, étant attribuée à la saison 2024/25, tandis que seulement 11,2 millions d’euros ont pu être comptabilisés pour 2025/26.

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Le BVB veut devenir moins dépendant des revenus de transferts

Malgré la baisse des revenus, le club a au moins pu afficher des chiffres positifs sur le marché des transferts : le résultat y a progressé de 21,4 millions d’euros pour atteindre 59,3 millions d’euros. Ces recettes n’ont toutefois pas suffi à compenser entièrement la baisse des revenus liés à l’exploitation sportive.

La direction du club vise ici une réorientation fondamentale : « Notre objectif est de rendre le Borussia Dortmund moins dépendant des revenus de transferts et de renforcer durablement la performance économique de l’entreprise », est-il indiqué dans le rapport annuel.

Néanmoins, la direction du BVB continue de s’estimer sur des bases financières solides. Cramer a souligné cette solidité en déclarant : « Mais ce qui est important, c’est que le Borussia Dortmund reste en excellente santé. Nos capitaux propres s’élèvent toujours à environ 300 millions d’euros, le ratio de fonds propres dépasse 50 %, et nous n’avons contracté aucune nouvelle dette financière ni eu besoin de recourir à des lignes de crédit de trésorerie. »