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Une star argentine a fait part de son souhait de porter le numéro 10 de sa sélection pour succéder à la légende Lionel Messi, qui a pris sa retraite internationale.

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La question de savoir qui héritera du mythique numéro 10 de la sélection argentine est un sujet brûlant dans le pays. Ce maillot, laissé vacant après l'ère Lionel Messi, suscite un vif intérêt et un large débat au sein de la sélection.

De nombreux médias ont présenté Nico Paz, la star de Côme, comme le principal candidat pour succéder à Messi et porter le numéro 10 de l'Argentine, mais un autre joueur évoluant en Italie semble vouloir cet honneur pour lui-même.

Selon le site Foot Mercato, Lautaro Martínez, la star de l'Inter Milan, souhaite porter le numéro 10 avec l'Argentine à l'avenir.

Interrogé sur la possibilité de porter ce maillot emblématique, Lautaro Martínez s'est montré enthousiaste : « Bien sûr, j'aimerais le porter », avant d'insister sur la dimension historique de ce numéro : « Diego l'a porté, tout comme Leo, considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du football. J'ai partagé avec lui des moments merveilleux et inoubliables ».

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Ces déclarations ne manqueront pas de faire beaucoup de bruit dans le pays, d'autant que l'attaquant a tenu à laisser la porte ouverte : « Mais rien n'est encore décidé. Il faut attendre mars pour voir qui le portera ».

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Cette prise de position intervient alors que Nico Paz gagne en notoriété. Il est perçu comme le concurrent naturel le plus sérieux pour ce rôle et souvent considéré comme le plus apte, sur le long terme, à mener la sélection nationale au sein de la prochaine génération, compte tenu de son jeune âge.

Entre l'attachement affectif et le statut prestigieux d'un joueur expérimenté comme Lautaro Martínez, qui met en avant sa relation forte avec Lionel Messi, et l'émergence d'un jeune talent prêt à perpétuer l'héritage, le débat s'annonce animé en Argentine jusqu'à la prochaine trêve internationale, en mars.

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La mère de Messi choisit son successeur

Lionel Messi a disputé son dernier match avec l'Argentine le 6 octobre dernier, face au Bénin, lors d'une rencontre amicale en son honneur disputée au stade Monumental, à Buenos Aires, et remportée 3-0 par l'Argentine.

La mère de Messi était présente au stade pour assister aux adieux de son fils à la sélection argentine, un événement suivi par les amateurs de football du monde entier.

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Fabián Paz, designer argentin et oncle de Nico Paz, joueur de Côme et de la sélection argentine, a dévoilé les coulisses étonnantes de cette soirée.

Fabián Paz a déclaré à Radio La Red : « Lors des adieux de Messi, Nico Paz est sorti du vestiaire et la mère de Messi pleurait ».

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Il a poursuivi : « Il est allé la saluer, car il la connaissait. La mère de Messi a pris la main de Nico Paz et lui a dit : “Tu es le successeur de mon fils” ».

Il a continué : « Quand Nico est sorti, il était sous le choc. Il m'a dit : “Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer.” Il l'a raconté comme quelque chose d'incroyable. Au fond de lui, c'est encore un enfant ».

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Il a ajouté : « Il ne s'imaginait pas du tout être le successeur de Messi. Pour Nico, le plus beau, c'était de connaître Lionel et de jouer avec lui. C'est comme s'il n'y croyait pas. En plus, comme il ne vit pas ici, il ne subit pas la pression comme les autres joueurs. Ici, on vit le football d'une autre manière, avec une autre passion, une autre folie, donc il est encore très surpris ».