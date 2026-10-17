Dans une démarche qui traduit l'ampleur des contraintes imposées par un calendrier surchargé, Milan a décidé de sacrifier ses obligations médiatiques afin d'accorder à ses joueurs et à son staff technique davantage de temps pour préparer les prochaines échéances, en annulant la conférence de presse de son entraîneur Ruben Amorim avant la rencontre face à l'Atalanta en Serie A.

Milan a ainsi annoncé l'annulation de la traditionnelle conférence de presse du technicien portugais Ruben Amorim, prévue avant le match contre l'Atalanta, dimanche soir, à San Siro, dans le cadre du championnat d'Italie.

La décision est intervenue juste après le retour de l'équipe d'Autriche, où elle a dominé Salzbourg (4-0) en Ligue Europa. Le staff technique préfère en effet se concentrer sur la préparation de la rencontre, surtout après le match nul concédé face à Sassuolo. Amorim doit diriger l'unique séance d'entraînement de l'équipe, samedi, avant cette affiche attendue.

Selon le site Foot Mercato, en France, citant des médias italiens, la décision pourrait se répéter la semaine prochaine, en raison de l'accumulation des matches. Les Rossoneri s'apprêtent en effet à se rendre en Angleterre pour affronter Bournemouth en Ligue Europa, avant de regagner Milan dès le lendemain, en vue de leur déplacement à Udine.

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Face au peu de temps disponible entre les rencontres, le staff technique donne la priorité à la récupération physique, à la gestion des efforts des joueurs et au travail sur le terrain, au détriment des apparitions médiatiques, dans l'espoir de préserver la fraîcheur de l'équipe durant cette période chargée de la saison.