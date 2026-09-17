« Leroy n’a pas encore vraiment pris son envol cette saison », a expliqué Klopp lors de sa présentation de la liste jeudi à Francfort-sur-le-Main, reconnaissant qu’il n’avait jusqu’ici même pas encore parlé avec l’international turc. Mais : « Je parlerai encore avec lui, c’est certain. » S’il y a quelque chose à aborder.

Dans le cas d’Undav, c’était le cas. Klopp a expliqué précisément au joueur de Stuttgart pourquoi il ne le voit pas actuellement en sélection allemande. « Deniz a eu ses problèmes jusqu’ici, il n’est pas encore vraiment bien entré dans la saison. Je voulais me décider ici pour quatre attaquants et j’ai choisi les autres, pour le moment. » Cela signifie aussi qu’Undav, comme tous les autres, a la possibilité de continuer à faire ses preuves. Pour personne, la « porte n’est fermée », a souligné Klopp.

Il semble toutefois y avoir une exception : Oliver Baumann. Pour le joueur d’Hoffenheim, « c’est tout simplement que j’ai choisi Marc-André ter Stegen, et qu’ensuite je voulais la génération suivante », a expliqué Klopp, qui a communiqué sa décision personnellement au gardien.

Jürgen Klopp n’a pas encore parlé non plus avec Leon Goretzka

Concernant Leon Goretzka (Aston Villa), en revanche, il a indiqué n’avoir « pas encore parlé avec lui non plus, mais Leon est blessé ». Jamie Leweling n’a « pas vraiment tourné à plein régime lors de la Coupe du monde à cause d’une blessure » et a besoin de temps. « Il l’a compris. Donc oui, c’est compréhensible aussi. »

D’une manière générale, Klopp a souligné que tous ses interlocuteurs avaient accepté sa décision. « Dans la mesure du possible et lorsqu’ils l’ont demandé, ils ont aussi eu un retour sur le pourquoi, les raisons. Donc sur ce qui manque. »

Le sélectionneur a « passé plus de 50 ou 60 appels ». Voici comment il a expliqué pourquoi il n’avait pas parlé avec certains : « Il faut quand même qu’il y ait de la matière dans ces conversations. Juste : salut, c’est moi, comment ça va ? » Cela ne lui disait rien. « S’il y a quelque chose à dire, nous parlerons. » Avec Sané aussi.