Personne ne s'attendait à ce que Bernardo Silva passe, en moins d'un mois, du statut de joueur écarté des plans à celui de l'une des armes les plus précieuses du Real Madrid dans la période actuelle. Pourtant, la star portugaise a renversé la donne de façon remarquable et a retrouvé sa place au sein de l'équipe, au point de devenir un élément indispensable dans les calculs de l'entraîneur José Mourinho.

Selon le journal espagnol « AS », Bernardo Silva vit l'un de ses plus beaux sursauts de la saison, après être passé d'un joueur marginal à un pilier essentiel. Le staff technique le considère désormais comme le cerveau de l'équipe dans les grands rendez-vous, tel un phénix renaissant de ses cendres à Valdebebas.

Il y a seulement un mois, la situation du joueur suscitait de nombreuses interrogations, après qu'il s'est contenté de disputer 15 minutes seulement en 30 jours, un chiffre qui reflétait l'ampleur de son recul dans les plans de Mourinho. Mais le tableau a totalement changé, et le Portugais est devenu l'un des joueurs les plus présents et les plus influents.

La preuve en est sa titularisation lors de quatre matches consécutifs, au moment où Mourinho s'appuie davantage sur une politique de rotation entre les joueurs, ce qui traduit une confiance croissante en ses capacités et une nette amélioration de son niveau.

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La soirée de Leipzig, le tournant

La confrontation face à Leipzig a constitué le véritable tournant dans le parcours de Bernardo Silva cette saison, après qu'il a ouvert le score d'une frappe sur un ballon repoussé dans la surface de réparation. Il a livré une prestation remarquable tout au long des quatre-vingt-dix minutes, et a été l'une des principales raisons de la large victoire qui a ramené le calme dans l'environnement de l'équipe après une période d'irrégularité.

Depuis cette soirée, le tableau a totalement changé, puisque le Real Madrid est devenu plus maître de lui-même et plus équilibré avec la présence du joueur portugais au milieu de terrain, l'équipe parvenant à imposer son rythme de meilleure manière.

« AS » souligne que le staff technique a eu le sentiment d'avoir trouvé la solution qu'il cherchait, ce qui a poussé Mourinho à continuer de l'aligner comme titulaire lors des matches du Clasico, de Santander et de l'AEK Athènes.

Et bien que Bernardo n'ait pas disputé les trois matches en intégralité, dans le cadre du souci du staff technique d'éviter de le surmener, il est resté l'un des piliers principaux de la formation de l'équipe.

Son apparition au Camp Nou lors de la confrontation face au Barça a été l'un des gains techniques les plus marquants de Mourinho cette saison, après qu'il a démontré que le Real Madrid ne se contente pas de remporter des victoires, mais possède aussi la capacité d'imposer son emprise et de maîtriser le cours du jeu.

96,4 %, des chiffres qui confirment le retour du phénix

Bernardo Silva a continué de confirmer son importance lors de la confrontation face à l'AEK Athènes, au cours de laquelle il a livré une prestation que le club a qualifiée de bonne, laissant une empreinte claire sur de nombreux plans techniques et statistiques.

Le joueur s'est classé deuxième parmi ses coéquipiers en matière de création d'occasions, et a été en tête du classement des passes réussies dans le dernier tiers offensif. Il a également occupé la deuxième place pour les dribbles réussis et a dominé l'équipe en récupération de balle.

L'affaire ne s'est pas arrêtée là, puisqu'il est arrivé deuxième au classement des buts attendus au sein de l'équipe, derrière le seul Kylian Mbappé, confirmant sa capacité à peser offensivement, en plus de ses rôles dans la construction du jeu et la récupération de la possession.

Mais le chiffre le plus marquant réside dans son taux de passes réussies, qui a atteint 96,4 %, le pourcentage le plus élevé parmi les joueurs du milieu de terrain et de l'attaque, une statistique qui reflète sa grande précision et sa capacité à offrir à l'équipe le calme et le contrôle du rythme du match.

Mourinho a trouvé son bonheur, une concurrence à venir

Au-delà des chiffres et du rendement technique, la personnalité de Bernardo Silva a connu une évolution notable, après qu'il est devenu plus influent au sein du vestiaire. Le poids de sa voix parmi ses coéquipiers a grandi, lui conférant un rôle de leader qui dépasse les limites du rectangle vert.

Le joueur est devenu la force motrice de l'équipe et a aidé Mourinho à parvenir à une vision plus claire de son onze de départ, qui comprend Valverde au poste d'arrière droit, Arda Güler sur l'aile, et Bernardo Silva au cœur du jeu.

Toutefois, un nouveau casse-tête se profile à l'horizon pour l'entraîneur portugais : comment gérer le retour de Vinicius Junior et les changements qui pourraient en découler dans l'onze de départ, d'autant que l'un des joueurs sera contraint de quitter les plans, parmi lesquels Diomande.

Mais ce casse-tête peut être repoussé pour le moment, après que Bernardo Silva a verrouillé sa place au sein de l'équipe et est passé, en quelques semaines, d'un joueur ne disputant que de rares minutes à un élément essentiel dont il est difficile de se passer.

Il s'agit d'un retour exceptionnel pour un joueur qui s'est redécouvert et qui est devenu l'une des solutions importantes aux problèmes du Real Madrid, incarnant le vrai sens du phénix : Bernardo Silva, renaissant de ses cendres.