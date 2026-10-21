Le Barça n'a pas quitté la capitale française avec le résultat qu'il espérait face au Paris Saint-Germain, mais il est rentré en Catalogne avec un message clair venu du vestiaire : la défaite européenne pourrait se transformer en un puissant élan avant d'affronter le Real Madrid dans le Clasico.

D'après l'ambiance qui régnait au sein de la délégation de l'équipe après la défaite face au tenant du titre de la Ligue des champions, un climat de calme et d'optimisme s'est imposé chez les joueurs, le staff technique et la direction, portés par la conviction que l'équipe avance dans la bonne direction, malgré la dure leçon reçue à Paris.

« Cette défaite pourrait nous être utile pour le Clasico » : tel était l'un des commentaires qui circulaient au sein de la délégation catalane, tandis que d'autres estimaient que le résultat pouvait servir de point de départ vers une confrontation avec le Real Madrid abordée avec plus de solidité et de maturité.

Pas de place pour le drame : Flick reconnaît la supériorité de Paris

Selon ce qu'a publié le quotidien catalan « Sport », le Barça n'a pas traité cette défaite comme une catastrophe, car les responsables du club savent qu'affronter une équipe de la dimension du Paris Saint-Germain, dirigée par Luis Enrique, peut déboucher sur un tel résultat, surtout au vu des circonstances qui ont précédé la rencontre.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Les blessures qui ont touché Eric García et Jules Koundé, en plus des problèmes physiques dont a souffert Raphinha, la nécessité de gérer la charge de certains joueurs, sans oublier les perturbations du voyage et le retard dans l'arrivée à Paris, autant de facteurs qui ont affecté la préparation de l'équipe, même si le club n'a pas voulu s'en servir comme prétexte pour justifier la défaite.

Hans Flick a été clair en reconnaissant la supériorité du Paris Saint-Germain, mais il a insisté sur le fait que la saison n'en est qu'à ses débuts, déclarant : « Nous sommes en octobre, et la Ligue des champions se décide en juin. »

La priorité consiste désormais à tirer les leçons du match et à corriger les erreurs, plutôt qu'à se laisser gagner par un climat de frustration, d'autant que le Barça estime que la rencontre de dimanche face à son rival de toujours représente une occasion idéale de répondre rapidement.

Des chiffres qui révèlent que le Barça n'était pas si loin de Paris

Malgré les périodes de nette domination de l'équipe française, le Barça considère que le match n'a pas été à sens unique durant toutes ses minutes, car l'équipe catalane a réussi à rivaliser avec son adversaire lors de certaines phases, et a même gâché des occasions qui auraient pu changer le cours de la rencontre.

Le Paris Saint-Germain a tiré 22 fois en direction du but de Joan García, contre 18 tentatives pour le Barça, tandis que les occasions franches de l'équipe française se sont élevées à sept, contre cinq pour l'équipe espagnole.

Ces chiffres offrent au Barça des éléments sur lesquels appuyer son analyse du match, au-delà du résultat final, même s'ils n'effacent pas le fait que Paris a été la meilleure équipe sur la rencontre. Le club est également conscient qu'un nombre restreint d'équipes est capable de rivaliser avec le Paris Saint-Germain dans un match ouvert à ce rythme offensif.

Des gains au cœur de la défaite : le talent d'Espart attire les regards

La soirée parisienne n'a pas été dépourvue de signaux positifs pour le Barça, le club étant ressorti avec de bonnes impressions sur plusieurs de ses joueurs, au premier rang desquels le jeune Xavi Espart, qui a acquis une expérience importante lors d'un test européen particulièrement difficile.

Gerard Martín a également renforcé son statut d'option fiable au poste de défenseur central gauche, tandis que Joan García a affiché un niveau remarquable dans les cages, malgré les buts encaissés.

La direction et le staff technique estiment que ces acquis ne sont pas moins importants que le résultat du match, surtout que le Barça a disputé la rencontre avec un groupe de jeunes joueurs face à une équipe plus expérimentée et plus mûre dans ce type d'épreuves.

Flick avait le Clasico en tête dès le départ

L'ambiance au sein du club laisse entendre que Flick a abordé le match face à Paris en ayant à l'esprit la confrontation avec le Real Madrid, puisqu'il a laissé Rodri sur le banc des remplaçants et a remplacé Raphinha et Pedri après environ une heure de jeu, dans le cadre d'une gestion des minutes de jeu avant le rendez-vous attendu.

L'entraîneur allemand n'a d'ailleurs à aucun moment du match réuni ses onze meilleurs joueurs disponibles, ce qui reflète l'importance de préserver l'état de forme de l'équipe pour le Clasico, sans que cela signifie que le Barça fasse de ces choix un prétexte à la défaite.

En face, Paris n'a pas non plus disputé le match au complet, après l'absence de Nuno Mendes, en plus de la perte précoce d'Ousmane Dembélé sur blessure.

Mais au Barça, tous les regards se tournent désormais vers la confrontation nationale, qui représente une occasion de répondre au rival de toujours et d'obtenir un résultat susceptible d'offrir à l'équipe une avance pouvant atteindre neuf points dans la course au championnat, selon les calculs du classement établis avant la rencontre.

« La défaite nous donne une motivation supplémentaire »

Raphinha, Xavi Espart et Gerard Martín, qui se sont exprimés devant les médias après le match, ont reflété le même état d'esprit que celui qui régnait au sein de la délégation : les joueurs ont en effet affiché une certaine fierté de ce qu'ils ont proposé à Paris, malgré leur échec à éviter la défaite.

Désormais, le Barça veut tourner provisoirement la page de la Ligue des champions et concentrer toute son attention sur son déplacement chez le Real Madrid, dans un match qui pourrait offrir à l'équipe une occasion idéale de surmonter les effets de sa première défaite de la saison.

« C'est une motivation supplémentaire pour le Clasico » : tel était le sentiment dominant au sein du vestiaire, signe que la défaite, malgré son amertume, pourrait être un signal d'alarme utile à un stade précoce de la saison.

Le Barça est convaincu qu'il reste encore du temps pour redresser la barre en Ligue des champions, mais la confrontation avec le Real Madrid ne souffre aucune attente : l'équipe veut transformer la déception parisienne en carburant pour la bataille de dimanche, et prouver que sa défaite face au champion d'Europe ne sera pas le début d'un déclin, mais une leçon qui l'aidera à se présenter avec plus de solidité lors du prochain test.