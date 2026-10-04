Pas blessé : une star espagnole de premier plan absente pour le choc face à la Croatie

L'absence d'une star de premier plan de l'équipe d'Espagne pour le match contre la Croatie, mardi prochain en Ligue des nations de l'UEFA, est désormais confirmée.

L'Espagne est en tête de son groupe en Ligue des nations de l'UEFA grâce à ses victoires lors des trois dernières journées, et le sélectionneur, Luis de la Fuente, espère poursuivre sur cette lancée et conserver un parcours sans faute.

Fabián Ruiz avait quitté le camp d'entraînement de la sélection espagnole à Oviedo en raison de la naissance de son premier enfant, manquant ainsi le match contre la République tchèque disputé hier, samedi.

Le journal « Marca » a indiqué qu'après la naissance de son enfant, le milieu de terrain restera à Paris pour profiter de ses premiers jours avec son nouveau-né et ne sera pas avec l'équipe face à la Croatie.

Ainsi, Luis de la Fuente disposera de 24 joueurs pour le match contre la Croatie et, avec les absences persistantes de Ferran Torres et de Fabián Ruiz, l'entraîneur ne devra écarter qu'un seul joueur de la liste du match.

Si l'Espagne parvient à engranger des points lors de la rencontre face à la Croatie, elle se qualifiera mathématiquement pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l'UEFA.