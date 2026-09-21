Pas à cause de la défaite : la colère noire de Pérez lors du derby de Madrid

Le derby entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid a été marqué par des tensions sur le terrain comme en dehors. La tribune présidentielle du stade Metropolitano a par ailleurs offert une image des plus frappantes, avec l'apparition d'Enrique Riquelme, qui s'était présenté il y a seulement trois mois à l'élection présidentielle du Real Madrid dans le but d'écarter Florentino Pérez, dans la tribune présidentielle de l'Atlético de Madrid pendant la rencontre.

Selon les révélations du journaliste Paco González dans l'émission « Tiempo de Juego » sur la radio « Cadena COPE », relayées par le journal Sport, la présence de l'homme d'affaires n'a pas été bien accueillie par Florentino Pérez, qui n'a pas compris la raison pour laquelle il avait été invité, d'après le récit du journaliste, lequel a évoqué durant l'émission la grande colère ressentie par le président du Real Madrid en découvrant Riquelme dans la tribune du club madrilène.

La présence de Riquelme n'avait rien d'anodin, puisqu'il est le seul adversaire auquel Florentino Pérez a été confronté lors de l'élection présidentielle du Real Madrid qui s'est tenue en juin dernier. L'homme d'affaires avait en effet présenté sa candidature, mené une campagne électorale intense et proposé un projet alternatif à celui du président actuel, avant que Florentino ne remporte l'élection en sa faveur, Riquelme reconnaissant alors la victoire de son adversaire.

La scène a pris une dimension supplémentaire au regard de ce qui s'était passé pendant la campagne électorale, Riquelme ayant adressé de vives critiques à certaines décisions de Florentino Pérez et défendu un projet différent pour la gestion du club.

Il était même allé jusqu'à affirmer que, s'il devenait président du Real Madrid, Rodri et Erling Haaland porteraient le maillot de l'équipe, et il avait avancé le nom de Raúl González pour occuper le poste de directeur sportif.

Quelques mois après cette bataille électorale, l'apparition de Riquelme dans la tribune de l'Atlético de Madrid pendant le derby a suscité un intérêt particulier et, selon les informations dévoilées par Paco González, sa présence a également provoqué une grande colère chez Florentino Pérez.

Le déroulement de la rencontre a rendu la scène encore plus difficile pour le président du Real Madrid, le derby s'étant achevé par une défaite de son équipe, l'Atlético de Madrid l'ayant emporté sur le score de 2-1.

L'Atlético a inscrit ses deux buts par l'intermédiaire de Grimaldo et de Jonathan David, tandis qu'Antonio Rüdiger est parvenu à réduire l'écart dans les dernières minutes.

La colère du Real Madrid ne s'est pas limitée au résultat, le club étant également sorti profondément mécontent de la prestation de l'arbitre Ortiz Arias, dans un contexte de polémique suscitée par certaines décisions arbitrales durant la rencontre.