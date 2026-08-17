Le FC Barcelone annoncera officiellement, dans les prochaines heures, le recrutement de Rodri, après avoir bouclé l'accord avec Manchester City.

Tout est désormais réglé et finalisé après des négociations qui ont pris plus de temps que prévu, en raison de la fermeté de Manchester City dans les discussions.

Le journal « Sport » a rapporté que le Barça a réussi à conclure l'opération grâce à une dernière offre astucieuse, dominée par un montant fixe de 60 millions d'euros, soit la valeur maximale que le club catalan souhaitait débourser immédiatement, à laquelle s'ajoute une série de variables.

Plus précisément, il y a 10 millions d'euros de variables liées de manière complexe au nombre de matches que disputera le joueur, en plus de 6 millions d'euros qui ne seront versés qu'en cas d'atteinte d'objectifs plus faciles à réaliser.

Le Barça a étudié les avantages et les inconvénients de l'opération, et a finalement accepté de signer un contrat de 4 ans avec le joueur, pour un salaire dépassant légèrement les 13 millions d'euros nets par saison.

Ce salaire figurera parmi les plus élevés de l'effectif du Barça, étant donné que le club recrute un joueur détenteur du Ballon d'Or.

Manchester City a par ailleurs accepté de percevoir le montant de l'opération en versements échelonnés.