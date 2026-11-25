Informations sur l'équipe

Côté parisien, aucune blessure ni suspension n'est signalée à ce stade, et le onze probable de Luis Enrique s'articule autour de Safonov, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Hakimi, Fabian Ruiz, Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu, Akliouche et Dembélé.

La Roma n'annonce pour sa part ni blessure ni suspension, et le onze probable de Gian Piero Gasperini comprend Vasquez, N'Dicka, Mancini, Hermoso, Cristante, Molina, Koné, Wesley, Soulé, Mora et Malen. Les informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain reçoit la Roma au Parc des Princes, à Paris, dans le cadre de la Ligue des champions. Voici où regarder la rencontre, sur quelle chaîne TV et en streaming.

Le PSG arrive en pleine confiance. Les hommes de Luis Enrique restent sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont un succès 3-2 à Nice samedi dernier en Ligue 1 et un net 6-0 à Villarreal en Ligue des champions début novembre.

La victoire à Nice a toutefois un goût amer. Désiré Doué s'est rompu les ligaments croisés du genou droit et sera absent jusqu'à la fin de la saison. Khvicha Kvaratskhelia est lui aussi indisponible longue durée avec la même blessure, ce qui prive Luis Enrique de deux atouts offensifs majeurs.

La Roma se présente avec un statut de prétendant en Serie A. Elle s'est imposée 5-1 à Parme samedi, grâce notamment à un quadruplé de Donyell Malen. Les Romains restent à deux points de la Lazio, leader du championnat.

Gian Piero Gasperini dispose donc d'un attaquant en grande forme, même si son équipe a aussi connu la défaite en Ligue des champions, battue 3-2 par Manchester United début novembre. Le PSG devra surveiller de près Malen et le jeune Rodrigo Mora.

À Paris, le choc s'annonce donc ouvert entre deux équipes très prolifiques. Voici toutes les informations pour ne rien manquer de la rencontre.

La forme

Le PSG affiche un bilan de cinq victoires, aucun nul et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs. Sa dernière sortie est un succès 3-2 à Nice en Ligue 1, le 21 novembre.

Les Parisiens ont aussi battu Villarreal 6-0 en Ligue des champions et Le Havre 5-1 en Ligue 1. Ils totalisent 17 buts marqués et 3 encaissés sur cette séquence, avec un clean-sheet face à Troyes (1-0) et Lyon (2-0).

La Roma compte quatre victoires et une défaite sur la même période. Elle a battu Parme 5-1 lors de son dernier match de Serie A, le 21 novembre, après un 3-0 contre Sassuolo.

Sa seule défaite est un revers 3-2 contre Manchester United en Ligue des champions. Les Romains ont inscrit 19 buts et en ont encaissé 8, et ils ont aussi gagné 5-2 à Udinese et 4-2 contre Cagliari.

L'historique des confrontations

Le dernier précédent connu remonte au 1er août 2010 : un match amical soldé par un score de parité (1-1) entre le PSG et la Roma. C'est la seule confrontation recensée à ce jour, sans vainqueur de part et d'autre, avec un but inscrit de chaque côté.

Le classement

Au classement de la Ligue des champions, le PSG occupe la 1re place tandis que la Roma pointe au 20e rang.