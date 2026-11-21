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Après les attaques verbales de Jesse Marsch, Max Eberl a livré une réaction éloquente.

Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a réagi aux propos virulents tenus par le sélectionneur du Canada, Jesse Marsch, à l’encontre du club après la blessure d’Alphonso Davies.

« Nous en avons pris connaissance, mais nous n’y répondrons pas », a déclaré Eberl vendredi soir après le match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne, avant de souligner : « En ne répondant pas, nous répondons. »

Peu auparavant, Marsch s’en était pris au club le plus titré d’Allemagne. « Je n’ai pas l’impression que le Bayern Munich en ait quoi que ce soit à faire de l’équipe nationale canadienne. Et pourtant, je connais plusieurs personnes là-bas et je sais comment les Allemands traitent une équipe nationale, surtout quand ce n’est pas celle de l’Allemagne », a-t-il déclaré au média OneSoccer.

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L’ancien entraîneur du RB Leipzig a également précisé : « J’aime le Bayern Munich, mais je veux qu’ils sachent une chose : ce n’est pas parce que nous venons du Canada que nous ne savons pas ce que nous faisons et que nous sommes une bande d’idiots. » L’équipe nationale canadienne veut « ce qu’il y a de mieux pour Alphonso, pour le Bayern Munich et pour les relations entre nous ».

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Interrogé sur les relations avec la fédération canadienne, Eberl a répondu de manière éloquente : « Parfois, le silence vaut mieux. » Il faut dire qu’il existe un précédent délicat, dans lequel Davies occupait déjà le premier rôle.

Alphonso Davies : le Bayern Munich avait menacé le Canada de poursuites

La rupture du ligament croisé subie par le latéral gauche en mars de l’année dernière avait provoqué de vives tensions entre le Bayern et la Canadian Soccer Association. À Munich, on reprochait à la fédération d’avoir fait jouer Davies contre les États-Unis dans le match sans enjeu pour la troisième place de la Ligue des nations de la CONCACAF. Du côté canadien, les premières nouvelles s’étaient voulues rassurantes.

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Ce n’est qu’au retour de Davies dans la capitale bavaroise que la gravité de sa blessure a été diagnostiquée, après quoi le dirigeant du Bayern Jan-Christian Dreesen a même menacé d’engager des poursuites judiciaires . Après une discussion visant à clarifier la situation quelques mois plus tard, le Bayern a toutefois renoncé à porter plainte.

Getty Images

Les tensions autour d’Alphonso Davies ravivées

Le conflit semble désormais avoir repris, après que Davies s’est déchiré des fibres musculaires à l’arrière de la cuisse gauche lors de la dernière trêve internationale, quelques minutes seulement après son retour dans le onze de départ après plus de 600 jours, une blessure qui pourrait le priver de compétition pour le reste de l’année . Dans son premier diagnostic, la fédération avait d’abord évoqué, de manière assez vague, une « blessure au bas du corps », avant qu’une « légère élongation musculaire » ne soit diagnostiquée.

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Davies a par ailleurs révélé qu’il avait déjà ressenti avant le match « quelques douleurs vers le genou, donc dans la partie basse de l’arrière de ma cuisse ». Le personnel médical n’avait nullement pris ces douleurs à la légère et avait même fait réaliser une IRM, qui n’avait toutefois révélé aucune anomalie.

Autre coup dur pour le Bayern : Harry Kane et Michael Olise se sont eux aussi blessés contre Cologne . Le premier sera absent pendant plusieurs mois. Ismael Saibari et Serge Gnabry restent également indisponibles, tandis que Luis Diaz est, au moins, proche d’un retour.