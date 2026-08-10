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Jose MourinhoGetty Images
Hussein Hamdy

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Par une décision officielle : le Real Madrid gèle son plan pour recruter le remplaçant de Rodri

J. Mourinho
T. Pitarch
Rodri
Real Madrid
LaLiga
Portugal
Espagne

Le pari de Mourinho

Le Real Madrid a inscrit son joueur Thiago Pitarch dans l'effectif de l'équipe première, ce qui lui vaut d'apparaître avec le maillot numéro 27 dans la liste de l'équipe sur le site officiel du club, qui a également vu apparaître les nouvelles recrues avec leurs numéros de maillot, comme Bernardo Silva avec le numéro 20, Cucurella avec le numéro 17 et Yan Diomandé avec le numéro 25.

Selon le quotidien espagnol Marca, la décision du Real Madrid concernant Thiago Pitarch revêt une grande signification. En effet, bien qu'il conserve sa licence pour jouer avec l'équipe du Castilla, le club madrilène l'a intégré ce matin au milieu de terrain de l'entraîneur de l'équipe première avec le numéro 27, sachant que tous les joueurs enregistrés dans l'équipe première doivent porter des numéros allant de 1 à 25.

Le journal a indiqué que le Real Madrid comptera ainsi sur Pitarch, qui a bénéficié d'une plus grande opportunité, notamment lors de la saison dernière sous la direction d'Arbeloa, au point qu'il a été titularisé à plusieurs reprises au cours de la saison.

Il a précisé que cette décision confirme que le recrutement d'un milieu défensif est devenu quasiment exclu, après que Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, s'est rapproché d'un transfert au Barça, tandis que l'entraîneur José Mourinho mise sur le joueur de l'académie pour accroître la concurrence et tenter de s'assurer une place dans l'entrejeu.

Le Real Madrid a en réalité refusé de prêter le joueur, comme cela s'est produit avec Palacios et Gonzalo, Arbeloa souhaitant l'incorporer à Fulham, mais le club madrilène n'a pas accepté son départ cette fois-ci.

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