Par la mauvaise porte : Klopp entre dans l'histoire de la sélection allemande !

Jürgen Klopp est entré dans l'histoire de la sélection allemande par la mauvaise porte, après avoir signé le pire début d'un sélectionneur dans l'histoire de la « Mannschaft » à l'issue de ses deux premiers matches à la tête du staff technique, en ouverture de son parcours en Ligue des nations.

La sélection allemande s'est inclinée face à la Grèce sur le score d'un but à zéro, après avoir fait match nul lors de sa première rencontre contre les Pays-Bas, un but partout, se contentant d'un seul point lors des deux premières journées, un début qu'aucun sélectionneur de l'équipe n'avait jamais connu.





Sepp Herberger en 1937 et Helmut Schön en 1965 avaient entamé leur parcours avec l'Allemagne sans remporter la moindre victoire lors de leurs deux premiers matches, mais tous deux avaient fait match nul lors des deux rencontres, tandis que Klopp a subi une défaite et un match nul, devenant ainsi l'auteur du pire début de l'histoire de la sélection allemande selon le journal Marca.

Malgré ce début difficile, le technicien allemand a tenté de minimiser l'importance des premiers résultats, affirmant qu'il savait, avant de prendre ses fonctions, que le football allemand traversait une période difficile, et qu'il n'était pas venu en sélection pour résoudre tous ses problèmes du jour au lendemain.

Klopp a déclaré que le progrès nécessitait du temps, insistant sur le fait que la sélection atteindra à l'avenir un niveau qui fera souffrir n'importe quel adversaire, et a demandé aux supporters et aux critiques de diriger leurs reproches vers lui plutôt que de faire porter la responsabilité aux nouveaux joueurs.

Le technicien allemand a ajouté qu'il ne voyait aucune raison de croire que la sélection était « très mauvaise », tout en reconnaissant dans le même temps que l'Allemagne n'était pas au niveau qui était le sien auparavant.

Les déclarations de Klopp ont coïncidé avec des critiques plus virulentes à l'encontre de l'équipe de la part de Bastian Schweinsteiger, ancienne star de la sélection allemande, qui a estimé que la « Mannschaft » ne faisait plus partie des sélections de premier plan, la considérant comme devenue une équipe de niveau moyen manquant de joueurs capables de faire la différence.

Schweinsteiger a souligné que la Grèce elle-même possédait des joueurs capables de changer le cours des matches, apportant son soutien à Klopp et lui demandant de bâtir une équipe capable d'appliquer ses idées bien connues dans le football.

L'Allemagne a l'occasion de redresser la barre lors des deux prochaines journées, lorsqu'elle recevra la Serbie, avant de se déplacer chez la Grèce, deux tests qui pourraient offrir à Klopp l'opportunité de rebattre les cartes après ce début historiquement difficile.











