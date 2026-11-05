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Serie A - Journée 11 6 nov. 2026 - 14:45 Stadio Pierluigi Penzo

Venezia-Udinese sera diffusé en direct sur DAZN. Voici comment suivre le match en streaming.

Venezia et l’Udinese s’affrontent au stade Pierluigi Penzo, à Venise, dans un match de Serie A entre les deux dernières équipes du classement.

Venezia aborde ce rendez-vous en pleine crise : quatre défaites lors de ses cinq derniers matches, sa seule victoire récente ayant été obtenue contre Naples. Dernier du classement, le club vénitien peine à trouver de la régularité sous la direction de Davide Nicola.

L’Udinese ne va guère mieux. Le club frioulan a changé d’entraîneur après la lourde défaite à domicile contre la Roma (2-5) lors de la dixième journée, un revers qui a mis fin au passage de Kosta Runjaic sur son banc. Huit matches consécutifs sans victoire témoignent d’une saison jusqu’ici décevante.

Paolo Zanetti est désormais sur le banc de l’Udinese. L’entraîneur originaire de Vicence, de retour en Serie A neuf mois après son licenciement par Vérone, hérite d’une équipe en difficulté et doit rapidement trouver la bonne formule pour inverser la tendance.

Il faut également signaler l’hospitalisation du président Gianpaolo Pozzo, atteint d’une pneumonie : le club a officiellement indiqué que son état était suivi avec la plus grande attention par le personnel médical.

Ce match revêt donc une grande importance pour les deux équipes : trois points pourraient changer le cours d’une saison jusqu’ici difficile. Voici toutes les informations pour suivre la rencontre en direct.

Actualités des équipes

Le Venezia de Davide Nicola devra se passer de Bartol Franjic, Marin Sverko et Andrea Adorante, tous indisponibles sur blessure. L’entraîneur devrait reconduire le 3-5-2 utilisé lors des derniers matches, avec Filip Stankovic dans les buts et Lion Lauberbach et Akor Adams en attaque.

L’Udinese de Paolo Zanetti, qui fera ses débuts sur le banc du club frioulan, doit composer avec une longue liste d’absents : Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo, Alessandro Zanoli, David Alaba et Oumar Solet sont forfaits. Le onze probable comprend Maduka Okoye dans les buts, avec Nicolo Zaniolo et Jurgen Ekkelenkamp en soutien de Keinan Davis.

Forme du moment

Venezia compte une victoire, aucun nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie A. Son seul succès a été obtenu contre Naples (1-0), tandis que sa défaite la plus récente est celle concédée contre Côme (1-0). Le club vénitien a marqué trois buts et en a encaissé six sur cette période.

L’Udinese n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, pour un nul et quatre défaites. Le nul a été obtenu à Parme (0-0), tandis que sa défaite la plus récente et la plus lourde est celle subie à domicile contre la Roma (2-5). Le club frioulan a marqué deux buts et en a encaissé onze, un bilan qui illustre clairement ses difficultés défensives.

Confrontations précédentes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à septembre 2026, lorsque l’Udinese a battu Venezia 2-1 en Coupe d’Italie. Sur leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, l’Udinese s’est imposée trois fois et Venezia deux fois. Le club frioulan a inscrit onze buts au total, contre huit pour le club vénitien.

Classement

Au classement de Serie A, Venezia occupe la dernière place (20e), tandis que l’Udinese est 19e : un derby du bas de tableau dans lequel les deux équipes cherchent des points pour se maintenir.