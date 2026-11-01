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Serie A - Journée 10 2 nov. 2026 - 12:30 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo-Fiorentina est l’une des trois rencontres diffusées en co-exclusivité cette semaine, à la fois par DAZN et Sky Sport, ainsi qu’en streaming sur NOW. Pour une durée limitée, l’abonnement annuel DAZN Full, avec un paiement échelonné en 12 mensualités, est disponible à 29,99 € par mois. Pour les supporters qui souhaitent suivre tous les matches de Serie A du Sassuolo ou de la Fiorentina, il existe également DAZN MyClubPass, l’offre consacrée à une seule équipe.

Sassuolo-Fiorentina sera diffusé en direct sur DAZN, NOW et Sky Sport. Voici comment suivre le match à la télévision et en streaming.

Le Sassuolo reçoit la Fiorentina au Mapei Stadium de Reggio d’Émilie pour une rencontre de Serie A entre deux équipes qui ont un besoin urgent de points et dont le classement ne reflète pas les ambitions initiales.

Le Sassuolo d’Alberto Aquilani traverse une période difficile. Après la victoire contre la Juventus qui avait fait rêver les supporters émiliens, le club n’a pris qu’un point lors de ses cinq derniers matches de championnat, subissant une lourde défaite 6-2 contre la Lazio lors de la dernière journée disputée en semaine. L’équipe est quinzième au classement et doit redresser la barre.

La Fiorentina ne va pas mieux. L’équipe de Paolo Vanoli a perdu ses trois derniers matches de championnat, encaissant sept buts au total, et occupe la dix-septième place. Le seul résultat positif récent est le match nul 2-2 contre l’Atalanta, mais il ne suffit pas à masquer les difficultés d’une saison jusqu’ici décevante.

L’infirmerie de la Fiorentina est bien remplie : Parisi, Sottil, Ranieri, Atta et Pongracic sont tous indisponibles, ce qui contraint Vanoli à trouver des solutions de repli, surtout en défense. Le Sassuolo doit lui aussi composer avec plusieurs absences, Thorstvedt s’ajoutant à la liste des joueurs indisponibles après son expulsion contre la Lazio.

Un duel entre deux équipes en crise, avec des points précieux en jeu pour s’éloigner des places dangereuses au classement. Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Le Sassuolo doit se passer d’Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz et Jay Idzes, blessés, tandis que Kristian Thorstvedt est suspendu. Aquilani devrait titulariser Turati dans les buts, avec Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano et Doig en défense ; Matic, Bakola et Adzic au milieu ; Berardi, Esposito et Laurienté dans le trio offensif.

La Fiorentina arrive à Reggio d’Émilie avec une infirmerie bien remplie : Parisi, Sottil, Ranieri, Atta et Pongracic sont absents. Vanoli devrait aligner De Gea dans les buts, Jimenez, Dragusin, Viery et Joao Mario en défense, Ndour, Brescianini et Oulai au milieu, ainsi que Mastantuono, Pellegrino et Njie en attaque.

Forme du moment

Le Sassuolo compte zéro victoire, un nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat. Son résultat le plus récent est une lourde défaite 6-2 contre la Lazio au Mapei Stadium. Auparavant, il avait perdu 2-0 contre Côme. Son seul point sur cette période est venu du nul 1-1 contre l’AC Milan. En cinq matches, le Sassuolo a marqué sept buts et en a encaissé treize.

La Fiorentina compte zéro victoire, deux nuls et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est le nul 2-2 contre l’Atalanta, précédé d’une défaite 2-1 contre l’Inter. La Fiorentina a également perdu 1-3 contre Côme et 2-1 contre le Genoa. En cinq matches, elle a marqué sept buts et en a encaissé onze.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à avril 2026, lorsqu’elles s’étaient quittées sur un score de 0-0 en Serie A. Sur les cinq dernières confrontations directes, le bilan est favorable au Sassuolo, avec deux victoires contre une pour la Fiorentina, ainsi que deux nuls. Le Sassuolo s’était imposé 3-1 en décembre 2025, tandis que la Fiorentina avait gagné 5-1 en avril 2024.

Classement

En Serie A, le Sassuolo occupe la quinzième place, tandis que la Fiorentina est dix-septième : un duel entre deux équipes qui doivent regarder derrière elles dans la lutte pour le maintien.