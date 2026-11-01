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Serie A - Journée 10 1 nov. 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

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Como et Venezia s’affrontent au stade G. Sinigaglia de Côme lors de la dixième journée de Serie A 2026/27. Como reçoit Venezia pour un match entre deux équipes qui traversent des périodes très différentes.

Como aborde cette rencontre dans une forme exceptionnelle. L’équipe compte quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, entre championnat et Ligue des champions, dont un net succès 4-1 contre Manchester United en Europe et une convaincante victoire 3-1 sur le terrain du Torino lors de la dernière journée de Serie A. Cesc Fabregas a bâti une équipe capable de faire mal dans toutes les compétitions.

Venezia, en revanche, traverse une période difficile. Deux défaites consécutives en championnat, d’abord contre le Genoa puis contre l’Inter, ont revu à la baisse ses ambitions. L’équipe de Davide Nicola reste dernière du classement et a un besoin urgent de points.

Les absences ne manquent pas dans les deux équipes. Como doit se passer de plusieurs joueurs, tandis que Venezia se présente avec une liste d’indisponibles qui complique encore les plans de Nicola.

Venezia a montré qu’il pouvait battre à domicile des équipes de niveau supérieur, comme en témoigne sa victoire contre Napoli cette saison. Mais jouer à l’extérieur est une autre histoire pour Venezia, qui peine à trouver de la régularité loin du Penzo.

Pour Como, en revanche, c’est l’occasion de consolider sa place dans le haut du classement. L’équipe est pleinement dans la course et veut profiter de l’avantage du terrain devant ses supporters.

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Actualités des équipes

Le Como de Fabregas devra se passer de Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali et Jesus Rodriguez. Le onze de départ probable comprend Robert Sanchez dans le but, avec Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf et Alex Valle en défense ; au milieu, Caqueret, Luis Milla et Da Cunha avec Perrone ; en attaque, Nico Paz et Douvikas.

Venezia doit se passer de Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi et Thorir Helgason. Nicola devrait aligner Filip Stankovic dans le but, avec Halhal, Moreno, Juan Jesus et Hainaut en défense ; au milieu, Schingtienne, Kike Perez, Sohm et Busio ; devant, Lauberbach et Adams.

État de forme

Como a remporté quatre de ses cinq derniers matches, entre Serie A et Ligue des champions, pour une seule défaite, avec 13 buts marqués et 7 encaissés. Son seul faux pas est survenu contre le Feyenoord en Europe (2-3), mais l’équipe a réagi avec trois victoires consécutives, dont le succès 4-1 contre Manchester United. Lors de la dernière journée de championnat, Como s’est imposé 3-1 à l’extérieur contre le Torino, confirmant sa solidité actuelle.

Venezia n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, pour deux nuls et deux défaites. Son dernier succès remonte à la victoire 1-0 à domicile contre Napoli, mais il a depuis perdu contre le Genoa (1-0) et l’Inter (0-2). Venezia a marqué 3 buts et en a encaissé 6 lors de ses cinq dernières sorties.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 8 mars 2025, lorsque Como et Venezia avaient fait match nul 1-1 en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations, le bilan est de deux victoires pour Venezia, un nul et deux victoires pour Como, les rencontres les plus récentes s’étant disputées entre la Serie A et la Serie B. Les deux équipes s’étaient déjà affrontées le 8 décembre 2024, pour un autre match nul, 2-2, au Penzo.

Classement

En Serie A 2026/27, Como occupe la quatrième place et reste pleinement dans la course aux premières places, tandis que Venezia est dernier avec 20 points, en pleine zone de relégation et désespérément à la recherche de points pour se maintenir.