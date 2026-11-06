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Serie A - Journée 11 7 nov. 2026 - 09:00 Unipol Domus

Cagliari-Frosinone est diffusé en exclusivité sur DAZN, qui détient les droits des 380 matches de Serie A 2026/27. Voici les possibilités pour vous abonner et suivre la rencontre en direct.

L’Unipol Domus de Cagliari accueille, pour la onzième journée de Serie A, une rencontre entre le Cagliari de Fabio Pisacane et le Frosinone de Massimiliano Alvini, deux équipes qui abordent ce rendez-vous dans des situations diamétralement opposées.

Le Cagliari traverse une période de profonde crise. Quatre défaites lors des cinq derniers matches de championnat ont poussé l’équipe sarde vers le bas du classement, tandis que la confiance s’amenuise journée après journée.

À l’inverse, le Frosinone est l’une des révélations les plus convaincantes de ce début de saison. Le club occupe la sixième place avec 20 points en dix journées, un total qui témoigne de la solidité du projet d’Alvini.

La seule fausse note pour les visiteurs concerne Antonio Raimondo, l’avant-centre qui, avec 8 buts lors des dix premières journées, s’était imposé comme l’un des buteurs les plus prolifiques du championnat. L’attaquant s’est blessé lors du dernier match contre le Torino et manquera ce déplacement en Sardaigne.

Pisacane doit, lui, composer avec une liste de blessés qui s’allonge et avec la suspension d’Adam Obert, qui complique encore la gestion de sa défense. M’Bala Nzola, buteur lors des dernières rencontres, reste le principal point d’appui offensif.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Du côté du Cagliari, Fabio Pisacane doit se passer de Riyad Idrissi, Mattia Felici, Alieu Fadera et Alessandro Deiola, blessés, tandis qu’Adam Obert est suspendu. Le onze probable du Cagliari comprend Caprile dans les buts, Sugawara, Rodriguez, Zé Pedro et Aurelio en défense ; Adopo, Romano et Fazzini au milieu ; Maldini en soutien de Nzola et Mendy en attaque.

Le Frosinone récupère presque tous ses joueurs, mais doit se passer de Florian Grillitsch et d’Antonio Raimondo, sorti sur blessure lors de la victoire 2-0 contre le Torino. Alvini devrait aligner Palmisani dans les buts, Bracaglia, Monterisi, Calvani et Tchato en défense ; Calò et Masini au milieu, avec Ghedjemis, Schmid et Kvernadze en soutien de Birligea, qui occuperait la pointe de l’attaque à la place de Raimondo, indisponible.

État de forme

Le Cagliari aborde ce match dans une période très difficile : lors de ses cinq dernières rencontres de Serie A, son bilan est de zéro victoire, un nul et quatre défaites. Son dernier match s’est soldé par une défaite 2-1 à domicile contre la Lazio, après un revers 4-2 face à la Roma. Le Cagliari a inscrit 8 buts et en a encaissé 14 lors de ses cinq dernières sorties, un chiffre qui illustre ses difficultés défensives.

Le Frosinone affiche, lui, un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Serie A, avec 16 buts marqués et 8 encaissés. Le club reste sur une victoire 2-0 contre le Torino, précédée d’un net succès 5-1 face à Lecce. Le nul 4-4 contre l’Atalanta reste le seul résultat autre qu’une victoire sur cette période, si l’on exclut la défaite 3-0 contre le Napoli.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte à septembre 2025, lorsque le Cagliari s’était imposé 4-1 contre le Frosinone en Coupe d’Italie. Sur les cinq confrontations disponibles, le bilan est favorable au Cagliari, avec deux victoires contre une pour le Frosinone et deux nuls. À noter également la victoire 3-1 du Frosinone en Serie A en janvier 2024 et le succès 4-3 du Cagliari à domicile en octobre 2023.

Classement

En Serie A, le Frosinone occupe la sixième place, tandis que le Cagliari se trouve au douzième rang du classement général.