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L’entraîneur de Manchester United, Mauricio Pochettino, a critiqué l’arbitrage en Premier League après l’annulation du carton rouge reçu par Leny Yoro contre Liverpool. Malgré cette décision favorable sur le plan disciplinaire, l’Argentin reste frustré : l’erreur initiale a profondément changé le cours de la défaite 4-0 de son équipe à Anfield.

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Pochettino demande des explications sur la défaillance de la VAR

Pochettino a exprimé sa profonde frustration après l’annonce de l’annulation du carton rouge reçu par Leny Yoro contre Liverpool. Le défenseur français avait été exclu après seulement six minutes de jeu dans le derby du Nord-Ouest pour une intervention sur Alexander Isak, laissant Manchester United à dix pendant la majeure partie de la rencontre.

L’entraîneur argentin n’a pas mâché ses mots au sujet du rôle de l’assistance vidéo à l’arbitrage dans cet incident controversé. « Je suis très déçu, parce que je pense que ce genre de chose ne devrait jamais arriver. L’arbitre peut se tromper, mais si nous avons la VAR, que faisait-elle ? Nous devons prendre le temps de revoir la situation. Si nous avons la VAR, que faisait-elle ? Que faisait-elle ? »

L’incompréhension de Pochettino tient au fait que la suspension a été entièrement annulée après un recours pour exclusion injustifiée, confirmant que l’erreur était suffisamment importante pour être corrigée après coup.

La frustration d’avoir perdu des points à Anfield

Getty Images

Pour Pochettino, ce recours accepté n’apporte guère de réconfort au vu du résultat final. Manchester United a subi une lourde défaite 4-0, un score largement influencé par son infériorité numérique précoce. L’entraîneur a souligné que, si Yoro peut désormais être sélectionné pour les prochains matches, l’occasion de jouer à armes égales à Anfield est définitivement perdue.

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« Maintenant, les trois points, où sont les trois points ? », a-t-il demandé, soulignant les conséquences irréversibles de cette expulsion précoce sur le plan tactique et la prestation de son équipe pendant le match.

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« Le ballon allait vers le gardien. Je pense que, si vous consultez la VAR dans cette situation, vous pouvez voir, comme nous le voyons maintenant sur les images, qu’il [Leny Yoro] n’a jamais eu l’intention de toucher [Alexander] Isak. L’attaquant a vu que le ballon allait vers le gardien, il a légèrement ralenti sa course et il est tombé », a ajouté l’entraîneur de Manchester United en analysant l’incident.

Cap sur le Sporting et Brentford

Malgré la colère persistante liée au résultat contre Liverpool, Manchester United doit rapidement se tourner vers un calendrier chargé, avec notamment un déplacement au Portugal en Ligue des champions. Pochettino a rapidement écarté l’idée que son groupe soit mentalement fragile après cette lourde défaite.

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« Nous ne sommes pas fragiles. Nous sommes une équipe solide. Les joueurs l’ont montré la saison dernière en étant capables de terminer troisièmes. Si nous jouons maintenant en Ligue des champions, c’est grâce à leurs performances. Parfois, des choses arrivent dans le football pour différentes raisons. Nous devons maintenant comprendre pourquoi et nous y travaillons. Je pense que nous allons redresser la situation », a-t-il affirmé avec confiance.

L’attention se porte désormais sur le match européen contre le Sporting CP mercredi, avant un retour à Old Trafford pour le championnat. « À Manchester United, il faut gagner chaque match. Nous avons une excellente mentalité. Mais il y a des choses que nous devons améliorer. Nous devons rester fidèles à notre identité. Il ne s’agit pas seulement de jouer haut, mais aussi de comprendre ce qu’exige le match », a conclu l’entraîneur avant le déplacement à Lisbonne.