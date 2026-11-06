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Serie A - Journée 11 7 nov. 2026 - 09:00 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Lecce sera diffusé en direct sur DAZN. Vous trouverez ci-dessous les différentes formules d’abonnement pour suivre le match en direct.

Le Torino reçoit Lecce au Stadio Olimpico Grande Torino lors de la 11e journée de Serie A 2026/27. Les deux équipes abordent ce rendez-vous après des résultats décevants lors de la dernière journée.

Le Torino d’Ignazio Abate a perdu ses deux derniers matches de championnat : d’abord à domicile contre Côme (1-3), puis sur le terrain de Frosinone (0-2). Une période difficile pour une équipe qui avait enchaîné trois victoires consécutives quelques semaines plus tôt.

Lecce ne va guère mieux. L’équipe d’Eusebio Di Francesco reste sur quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie A. Le lourd revers subi à Frosinone (5-1) et la défaite concédée contre le Genoa lors de la dernière journée (2-1) illustrent cette période de crise profonde.

Les absences pèsent sur les choix des deux entraîneurs. Abate doit se passer de six joueurs blessés, tandis que Di Francesco compte cinq indisponibles, ce qui limite ses options surtout en attaque et au milieu de terrain.

Au classement, le Torino occupe la dixième place et Lecce la quatorzième. Trois points les séparent, ce qui rend cette confrontation importante pour les deux équipes dans la course au maintien et aux places européennes.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Le Torino doit composer avec une longue liste de blessés : Rolando Mandragora, Franco Israel, Niccolò Fortini, Ricardo Rodriguez, Rafik Belghali et Alessio Cacciamani sont absents. Abate devrait titulariser Lucas Perri dans le but, avec Ardian Ismajli, Saul Coco et Pietro Comuzzo en défense ; Nathan Patterson, Gvidas Gineitis, Daniel Bragança et Zakaria Aboukhlal au milieu de terrain, et Nikola Vlasic en soutien du duo Adams-Simeone.

Lecce doit se passer de Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti, Medon Berisha et Joel Monteiro, tous blessés, mais ne compte aucun joueur suspendu dans son effectif. Di Francesco devrait aligner Wladimiro Falcone dans le but, avec Corrie Ndaba, Tiago Gabriel, Jamil Siebert et Antonino Gallo en défense ; Youssef Maleh, Oumar Ngom et Olaf Gorter au milieu de terrain, ainsi que Danilo Veiga, Nikola Stulic et Konan N'Dri dans le trio offensif.

Forme du moment

Le Torino a enregistré trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie A, avec huit buts marqués et neuf encaissés. Il reste sur deux revers consécutifs : une défaite 2-0 à Frosinone, précédée d’un revers 1-3 à domicile contre Côme. Avant cette série négative, l’équipe d’Abate avait battu Monza 3-2 et gagné 3-0 à Parme, affichant une solidité qui lui a fait défaut ces dernières semaines.

Lecce affiche un bilan d’une victoire et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie A, avec cinq buts marqués et douze encaissés. L’équipe reste sur une défaite 1-2 contre le Genoa, précédée d’un lourd revers 5-1 à Frosinone et d’une défaite 0-2 contre la Juventus. La seule note positive de cette période reste la nette victoire 3-0 contre l’Udinese. L’équipe de Di Francesco n’a plus gagné depuis quatre matches.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte au 1er février 2026, lorsque le Torino s’était imposé 1-0 à domicile en Serie A. Sur les cinq dernières confrontations, le bilan penche légèrement en faveur de Lecce : deux victoires pour Lecce, deux pour le Torino et un match nul 0-0 en septembre 2024. Les deux dernières rencontres au Via del Mare se sont toutes deux soldées par une victoire de Lecce, sur les scores de 2-1 et 1-0.

Classement

En Serie A, le Torino occupe la dixième place, tandis que Lecce se trouve à la quatorzième : trois points séparent les deux équipes au classement.