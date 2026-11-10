Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
UEFA Nations League A
team-logoPays-Bas
Johan Cruijff ArenA
team-logoGrèce
Avec le concours de

Où regarder Pays-Bas - Grèce : chaîne TV, diffusion en direct, heure du coup d’envoi et forme récente des deux équipes

Pays-Bas vs Grèce
UEFA Nations League A
Pays-Bas
Grèce

Un aperçu des moyens de regarder le match entre les Pays-Bas et la Grèce, ainsi que les dernières nouvelles des deux équipes.

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors vous être utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Choisissez un VPN fiable. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).
BelgiqueDAZN
SuisseDAZN
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisiebeIN SPORTS CONNECT
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site Web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour accéder à l’intégralité du contenu et profiter du match !
crest
UEFA Nations League A - Journée 5
Johan Cruijff ArenA

Diffusion de Pays-Bas - Grèce : chaîne TV et streaming en direct

Aux Pays-Bas, la rencontre sera diffusée en direct sur Ziggo Go et Canal+. Vous trouverez ci-dessous les liens directs pour activer votre abonnement et regarder le match en streaming.

Ziggo Go

Ziggo Go

Regarder ici

Canal+

Canal+

Regarder ici

Actualités des équipes et sélections

Pays-Bas vs Grèce Équipes probables

Entraineur

  • X. Hernandez

Virgil van Dijk et Brian Brobbey manqueront à l’appel côté néerlandais. Les deux joueurs ont été jugés inaptes pour cette période de matches internationaux et n’ont pas été remplacés dans la sélection, si bien que Xavi dispose de 23 joueurs. De plus amples détails sur la composition probable seront communiqués à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de la Grèce, aucune blessure ni suspension n’a été confirmée pour le moment. L’entraîneur Ivan Jovanovic devrait pouvoir compter sur sa meilleure sélection. Les informations sur la composition probable suivront dès qu’elles seront disponibles.

Forme récente

PAB

PAB - Forme

MAR
D1-1
ALM
N1-1
SER
V1-2
GRÈ
N2-2
SER
V2-1
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
GRÈ

GRÈ - Forme

ITA
D0-1
SER
V1-2
ALM
V0-1
PAB
N2-2
ALM
N0-0
But marqué (encaissé)
5/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Les Pays-Bas ont enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite lors de leurs cinq derniers matches. Leur rencontre la plus récente s’est soldée par une victoire 2-1 contre la Serbie le 4 octobre. Auparavant, les Néerlandais avaient fait match nul 2-2 contre la Grèce et s’étaient également imposés 1-2 face à la Serbie, à Belgrade. Leur défaite sur cette série de cinq matches correspond à leur élimination en Coupe du monde contre le Maroc (1-1, défaite aux tirs au but). En cinq rencontres, les Pays-Bas ont inscrit huit buts et en ont encaissé cinq.

La Grèce compte elle aussi deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est achevée sur un nul 0-0 contre l’Allemagne le 4 octobre. Auparavant, les Grecs avaient fait match nul 2-2 contre les Pays-Bas et s’étaient imposés 0-1 à l’extérieur face à l’Allemagne. Leur seule défaite a eu lieu lors d’un match amical contre l’Italie (0-1) en juin. La Grèce a inscrit cinq buts et en a encaissé trois sur cette série.

Confrontations directes

Face à face

Pays-BasNulGrèce
3
1
1
UEFA Nations League A
Grèce badge
Grèce
GRÈ
2
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
2
FDM
European Championship Qualification
Grèce badge
Grèce
GRÈ
0
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
1
FDM
European Championship Qualification
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
3
Grèce badge
Grèce
GRÈ
0
FDM
Matchs Amicaux
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
1
Grèce badge
Grèce
GRÈ
2
FDM
Matchs Amicaux
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
4
Grèce badge
Grèce
GRÈ
0
FDM
11Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière rencontre entre les deux pays était le match aller de cette campagne de Ligue des nations, disputé le 1er octobre 2026 à Athènes et conclu sur le score de 2-2. Lors de leurs cinq dernières confrontations, les Pays-Bas se sont imposés deux fois, contre une victoire pour la Grèce et deux matches nuls. Plus tôt, lors des qualifications pour le Championnat d’Europe, les Pays-Bas avaient gagné à deux reprises : 3-0 à domicile en septembre 2023 et 0-1 à l’extérieur en octobre 2023.

Classement

Grp. 2

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Pays-BasPays-BasPAB
422075+28
V
N
V
N
2
GrèceGrèceGRÈ
422053+28
N
N
V
V
3
AllemagneAllemagneALM
412132+15
N
V
D
N
4
SerbieSerbieSER
400438-50
D
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

Dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, les Pays-Bas occupent actuellement la première place, tandis que la Grèce est deuxième.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google