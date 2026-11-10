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UEFA Nations League A - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Diffusion de Pays-Bas - Grèce : chaîne TV et streaming en direct

Aux Pays-Bas, la rencontre sera diffusée en direct sur Ziggo Go et Canal+. Vous trouverez ci-dessous les liens directs pour activer votre abonnement et regarder le match en streaming.

Actualités des équipes et sélections

Virgil van Dijk et Brian Brobbey manqueront à l’appel côté néerlandais. Les deux joueurs ont été jugés inaptes pour cette période de matches internationaux et n’ont pas été remplacés dans la sélection, si bien que Xavi dispose de 23 joueurs. De plus amples détails sur la composition probable seront communiqués à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de la Grèce, aucune blessure ni suspension n’a été confirmée pour le moment. L’entraîneur Ivan Jovanovic devrait pouvoir compter sur sa meilleure sélection. Les informations sur la composition probable suivront dès qu’elles seront disponibles.

Forme récente

Les Pays-Bas ont enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite lors de leurs cinq derniers matches. Leur rencontre la plus récente s’est soldée par une victoire 2-1 contre la Serbie le 4 octobre. Auparavant, les Néerlandais avaient fait match nul 2-2 contre la Grèce et s’étaient également imposés 1-2 face à la Serbie, à Belgrade. Leur défaite sur cette série de cinq matches correspond à leur élimination en Coupe du monde contre le Maroc (1-1, défaite aux tirs au but). En cinq rencontres, les Pays-Bas ont inscrit huit buts et en ont encaissé cinq.

La Grèce compte elle aussi deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est achevée sur un nul 0-0 contre l’Allemagne le 4 octobre. Auparavant, les Grecs avaient fait match nul 2-2 contre les Pays-Bas et s’étaient imposés 0-1 à l’extérieur face à l’Allemagne. Leur seule défaite a eu lieu lors d’un match amical contre l’Italie (0-1) en juin. La Grèce a inscrit cinq buts et en a encaissé trois sur cette série.

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux pays était le match aller de cette campagne de Ligue des nations, disputé le 1er octobre 2026 à Athènes et conclu sur le score de 2-2. Lors de leurs cinq dernières confrontations, les Pays-Bas se sont imposés deux fois, contre une victoire pour la Grèce et deux matches nuls. Plus tôt, lors des qualifications pour le Championnat d’Europe, les Pays-Bas avaient gagné à deux reprises : 3-0 à domicile en septembre 2023 et 0-1 à l’extérieur en octobre 2023.

Classement

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Pays-Bas PAB 4 2 2 0 7 5 +2 8 V N V N 2 Grèce GRÈ 4 2 2 0 5 3 +2 8 N N V V 3 Allemagne ALM 4 1 2 1 3 2 +1 5 N V D N 4 Serbie SER 4 0 0 4 3 8 -5 0 D D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, les Pays-Bas occupent actuellement la première place, tandis que la Grèce est deuxième.