Ortiz Arias : l'arbitre qui a brisé les barrières pour diriger le derby de Madrid

L'arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias se prépare à diriger le duel entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, dans le cadre d'une désignation historique de la commission technique des arbitres, puisque, pour la première fois, un arbitre originaire de la capitale, Madrid, sera chargé de diriger le derby de la ville.

Selon le journal espagnol « Marca », Ortiz Arias, né à Madrid en 1984, s'apprête à disputer sa septième saison en première division espagnole, après avoir réalisé un exploit historique la saison dernière, lorsqu'il fut choisi par Fran Soto pour briser la règle de l'appartenance géographique et diriger la rencontre entre le Rayo Vallecano et Getafe, bien qu'il soit né à Madrid.

Cette démarche a servi de point de départ, rejointe par la suite par des arbitres éminents, comme l'Andalou Munuera Montero, qui a dirigé le derby de Séville, et García Verdura, qui a arbitré le derby de Catalogne.

À l'heure actuelle, la règle se limite à autoriser un arbitre né dans une région donnée à diriger des matches disputés au sein de cette même région, sans s'étendre aux matches opposant des équipes de régions différentes, dont la direction est confiée à un arbitre appartenant à l'une de ces régions.

Un supporter de la sélection espagnole

Ortiz Arias exerce le métier de professeur d'éducation physique et a également été récompensé par le prix Guruceta, décerné par le journal « Marca », après avoir été désigné meilleur arbitre de la saison 2021-2022.

Au-delà de son travail dans le domaine de l'arbitrage, Miguel Ángel est un passionné de football et de la sélection espagnole, puisqu'il s'est rendu cet été à New York en tant que supporter, pour savourer la finale de la Coupe du monde au cours de laquelle la sélection espagnole a décroché sa deuxième étoile.

Excédé par la violence verbale

Ortiz Arias a formulé de vives critiques à l'égard de l'atmosphère tendue que connaît le monde de l'arbitrage sur fond de « l'affaire Negreira », lors d'un entretien avec la Fédération royale madrilène de football.

L'arbitre a déclaré : « Je pense que la violence est désormais plus grande. Les projecteurs sont braqués sur nous. Quand les gens me disent toujours : non, toi... ou vous..., je leur réponds ceci : imagine que tu travailles dans une entreprise et que l'un de ses dirigeants ait commis des actes qu'il n'aurait pas dû commettre. Cela fait-il de toi un corrompu ? Je pense que la réponse est non. »

Une anecdote amusante avec Raphinha

La saison en cours a également été marquée par un épisode amusant qui a placé Ortiz Arias au centre de l'attention, après un échange survenu entre lui et Raphinha avant la rencontre entre le Barça et l'Athletic Bilbao.

En effet, après avoir procédé au tirage au sort initial aux côtés d'Iñaki Williams, l'arbitre a adressé une remarque à l'attaquant du Barça, en disant : « J'aime bien ta moustache. »

Cette plaisanterie a suscité de nombreux commentaires au sujet de l'arbitre à la moustache la plus célèbre de la Liga.



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