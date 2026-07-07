Orsato nommé nouveau responsable de la désignation des arbitres de Serie A et de Serie B

C’est désormais officiel : Daniele Orsato devient le nouveau responsable de la désignation des arbitres de Serie A et B. Cet ancien arbitre international de 50 ans, après une seule saison à la tête des arbitres de Serie C, succède à Gianluca Rocchi, qui s’est mis en retrait suite à la célèbre affaire judiciaire dans laquelle il est visé par une enquête du parquet de Milan. Il a été désigné par le Comité national de l’AIA, sur recommandation du nouveau directeur technique Domenico Messina.





À la tête de la Commission des arbitres de Serie C, Nicola Ayroldi le remplace, tandis que Paolo Dondarini prend la place de Stefano Braschi comme responsable de la désignation en Serie D.





COMPOSITION DE LA COMMISSION – La nouvelle commission comprendra également Luca Banti, Gabriele Gava, Antonio Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone et Alessandro Giallatini.







