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Le doute plane sur la participation de deux stars du Real Madrid au match contre le Celta Vigo, prévu samedi prochain au stade Santiago-Bernabéu, en Liga.

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Selon le quotidien « AS », le Real Madrid a récupéré ses internationaux, à l'exception de l'Uruguayen Federico Valverde, qui n'a pas encore participé à l'entraînement.

Valverde est arrivé à Madrid cet après-midi et a été le seul absent de la séance d'entraînement, au cours de laquelle l'entraîneur portugais José Mourinho a pu pousser un soupir de soulagement.

En effet, à l'exception du joueur uruguayen, l'équipe affiche une excellente condition physique, et la trêve internationale n'a eu pratiquement aucune incidence.

Rodrygo et Asensio poursuivent leur rétablissement, tandis que les autres se sont entraînés avec le groupe dès le début.

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La question Valverde sera tranchée demain : on saura alors si Mourinho, après sa traversée de l'Atlantique (au lendemain de la large victoire 5-0 de l'Uruguay contre la République dominicaine à Maldonado), préfère lui accorder un peu de repos.

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Mais ce ne sera pas la seule réponse attendue : on saura également si Bernardo Silva et Tchouaméni sont totalement aptes pour affronter le Celta Vigo samedi prochain.

Les deux joueurs sont revenus avec une légère gêne. Aurélien Tchouaméni souffre de la cuisse droite, une zone qui lui avait déjà posé des problèmes lors de la Coupe du monde.

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Dans le même temps, le joueur portugais est revenu du match contre le Danemark avec des douleurs musculaires.

Tous deux ont repris l'entraînement avec le groupe ce matin, mais Mourinho ne prendra pas de décision définitive avant la séance de demain. L'optimisme reste toutefois de mise, notamment en ce qui concerne le joueur portugais.

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Pour le reste de l'effectif, tout s'est bien passé, ce qui est une excellente nouvelle, d'autant que 18 joueurs sur 26 (25 joueurs de l'équipe première plus Tiago) avaient rejoint leur sélection nationale.

Mbappé, Camavinga, Konaté et Tchouaméni étaient avec la France ; Huijsen et Cucurella avec la France ; Bellingham et Trent avec l'Angleterre ; Vinicius et Endrick avec le Brésil ; Diomande avec la Côte d'Ivoire ; Güler avec la Turquie ; Bernardo Silva avec le Portugal ; Valverde avec l'Uruguay ; Dumfries avec les Pays-Bas ; Espi et Tiago avec la sélection des moins de 21 ans.

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Vinicius et la blessure de Tchouaméni

La blessure du Français Aurélien Tchouaméni offre une nouvelle chance au Brésilien Vinicius Junior de retrouver sa place dans le onze de départ du Real Madrid, les absences au milieu de terrain ayant ouvert la porte à José Mourinho pour envisager une nouvelle répartition des rôles au sein de l'équipe.

Selon le quotidien espagnol « Marca », le technicien portugais envisage de s'appuyer sur Arda Güler et Bernardo Silva au poste de milieu axial, avec Vinicius et Yan Diomande sur les ailes, afin de tirer profit des qualités offensives du club merengue lors de la période à venir.

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La trêve internationale semble marquer un tournant important dans la saison de Vinicius. Suspendu pour quatre matchs, le joueur a profité de son éloignement des compétitions nationales pour retrouver son équilibre et se libérer de la pression qui l'entourait ces dernières semaines, avant de retrouver la sélection brésilienne et d'y livrer des prestations offensives remarquables qui lui ont redonné confiance.

L'ailier brésilien a inscrit 5 buts en deux matchs amicaux avec sa sélection, un doublé contre le Japon et un triplé contre Singapour, sans pour autant disputer l'intégralité des deux rencontres, puisqu'il a joué 90 minutes lors de la première et 60 minutes lors de la seconde. Un message clair quant à son sens retrouvé du but et à sa capacité à disputer une place de titulaire au Real Madrid.