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Manuel Neuer traverse une période difficile. Outre sa blessure actuelle au pied, ce sont surtout des événements survenus loin des terrains qui font les gros titres. Le joueur de 40 ans est particulièrement scruté pour sa vie privée et a récemment livré un aperçu inhabituellement franc de ses pensées.

Lors d'une visite au club de supporters du Bayern « Räuber Kneißl Unterweikertshofen '97 », Neuer a été invité à dire avec quel joueur il aimerait échanger sa place pendant une journée. Sa réponse n'est pas passée inaperçue : « Je choisirais un joueur plutôt méconnu. Peut-être simplement un jeune joueur qui n'est pas encore vraiment sous les projecteurs, parce qu'on peut préserver davantage sa vie privée, parce qu'on passe aussi un peu plus inaperçu. C'est l'avantage d'être un jeune joueur et de pouvoir faire ce qu'on veut. »

Une déclaration qui, au vu des récents gros titres le concernant, ne manque pas d'ironie : Neuer est actuellement critiqué pour son récent séjour au Brésil.

Peu après l'annonce de sa séparation d'avec son épouse Anika, le gardien, élu cinq fois meilleur gardien du monde, y avait été aperçu en compagnie d'une autre femme. Le couple venait pourtant d'accueillir son deuxième enfant à la fin de l'été 2026. Oliver Kahn, ancien président du directoire du Bayern, a lui aussi commenté ce voyage, qualifiant le déplacement de Neuer de « naturellement malheureux » sur Sky .

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Mais loin des terrains, les choses ne sont pas les seules à mal tourner pour Neuer. Il y a quelques semaines, le capitaine du Bayern a subi une déchirure partielle d'un tendon lors du match de Bundesliga contre le FSV Mayence 05, ce qui met fin à son année 2026. Il se tourne donc déjà vers la nouvelle année et espère reprendre l'entraînement collectif le plus vite possible. « Il est en tout cas prévu que je revienne en janvier, que je m'entraîne intensivement, que je fasse de longues séances autour de Noël, que je reste ici et que je m'entraîne », a expliqué Neuer.

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« Je poursuis ma remise en forme et j'essaierai ensuite d'aider à nouveau l'équipe en janvier », a précisé Neuer. Il a également indiqué avoir vu les médecins mardi et que ceux-ci avaient été agréablement surpris par l'évolution de sa guérison.

Indépendamment de sa blessure actuelle, plusieurs signes laissent penser depuis quelque temps déjà que Neuer dispute très probablement sa dernière saison professionnelle. « Je ne pars pas du principe que je continuerai après l'été. Mais, pour l'instant, je vais profiter des six prochains mois une fois que je serai de nouveau en forme. Et j'essaie aussi de le rester. Je fais tout pour cela. »

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Cette saison, le joueur de 40 ans a jusqu'à présent disputé neuf matches officiels avec le Bayern Munich. En attendant, c'est Jonas Urbig, son successeur désigné, qui garde le but du Bayern.