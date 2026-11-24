Partager Suivez GOAL sur Google

Achraf Hakimi assure que le Maroc a donné la meilleure image possible de lui-même alors que le Tribunal arbitral du sport s'apprête à statuer sur la finale contestée de la CAN 2025 face au Sénégal. Malgré des informations de dernière minute évoquant un possible report, le défenseur du Paris Saint-Germain compte se reposer avant le choc de mercredi contre la Roma en Ligue des champions.

Publicité

Hakimi garde son calme avant la décision du TAS

Le latéral droit du Paris Saint-Germain et capitaine du Maroc Achraf Hakimi a affiché sa sérénité dans l'attente de la décision définitive du Tribunal arbitral du sport sur la finale contestée de la CAN 2025 face au Sénégal. Attendue le mardi 24 novembre 2026, cette décision pourrait être reportée, selon des informations parues en fin d'après-midi après un recours de dernière minute du Maroc.

Interrogé sur cette décision imminente, Hakimi a assuré qu'il comptait rentrer chez lui pour se reposer et préparer le match du PSG contre la Roma en Ligue des champions, plutôt que de s'attarder sur l'issue de la procédure. « Ce sera une journée tranquille. Je vais rentrer chez moi pour me reposer. Puis quelqu'un me communiquera la décision et ce sera tout. Ensuite, j'irai dormir pour le match de demain », a déclaré Hakimi.

Hakimi défend le comportement du Maroc en finale

Lors de la finale de la CAN 2025 disputée à domicile, le Maroc a décroché son deuxième titre continental. La rencontre a toutefois suscité une vive controverse après que la CAF a infligé à Hakimi, le 18 janvier 2026, une suspension de deux matches, dont un avec sursis pendant un an, pour comportement antisportif lié aux serviettes du gardien sénégalais Edouard Mendy sous la pluie. Revenant sur cette finale, Hakimi a défendu ses actes et évoqué le comportement de l'adversaire.

« La décision n'est pas facile. Tout le monde a vu ce qui s'est passé sur le terrain, chacun a son opinion et j'ai la mienne. Dans le football, on ne peut pas quitter le terrain comme ça », a déclaré Hakimi. « J'ai le sentiment d'avoir fait mon travail, l'équipe est fière et elle a donné du Maroc la meilleure image possible. Pour moi, pour les supporters, nous devons rester fiers de ce que nous avons accompli. »

Publicité Publicité

Le regard déjà tourné vers la prochaine CAN

Sixième du Ballon d'Or 2025 et lauréat du prix du Joueur africain de l'année 2025, Hakimi a souligné que le groupe marocain restait uni, quelle que soit la décision du TAS. Après avoir représenté son pays lors de trois Coupes du monde et de quatre éditions de la CAN, il a insisté sur la nécessité de se tourner rapidement vers les prochaines échéances internationales.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

« Nous attendons ensemble. Quelle que soit la décision, nous devons être prêts pour la prochaine CAN, qui est la plus importante à l'heure actuelle », a ajouté Hakimi.

La Ligue des champions attend Hakimi à Paris

Dans l'attente de la décision du TAS, Hakimi doit d'abord se concentrer sur son club : le PSG, double tenant du titre en Ligue des champions, reçoit la Roma au Parc des Princes.

Publicité

Vainqueur de cinq titres de Ligue 1 et de deux sacres européens consécutifs en 2025 et 2026 avec Paris, le défenseur de 28 ans veut aider l'équipe de Luis Enrique à prolonger son début de parcours sans faute en Europe.