« Jürgen Klopp a aussi prononcé une phrase intéressante au sujet de Kimmich : “J’aimerais aussi voir l’équipe sans le leader.” Personnellement, je ne trouve pas cette déclaration particulièrement positive du point de vue de Joshua Kimmich », a déclaré l’ancien patron du Bayern, Kahn, à RTL/Sky Sport au sujet du débat autour du capitaine de l’équipe d’Allemagne, ravivé par les récents matches de Ligue des nations.

Ce que Klopp voulait exprimer avec cette phrase ? « Il veut voir si une certaine personnalité freine éventuellement une équipe. Et cela existe bel et bien », a expliqué Kahn, avant de juger à l’adresse de Klopp : « On ne devrait pas dire ce genre de chose publiquement, parce qu’on discrédite ainsi le joueur d’une certaine manière. »

Kimmich n’avait été convoqué par le nouveau sélectionneur de l’Allemagne que pour la première partie du groupe XXL de 44 joueurs. Après le deuxième match, la décevante défaite 1-0 contre la Grèce, Kimmich était parti, comme de nombreux autres joueurs, et a dû regarder depuis son canapé les deux autres rencontres contre la Serbie (2-0) et en Grèce (0-0).

Joshua Kimmich aurait-il aimé rester avec l’équipe d’Allemagne ?

Kimmich n’a pas caché qu’il aurait beaucoup aimé rester avec l’équipe d’Allemagne. Et dans le grand public, la décision de Klopp de se passer volontairement par moments du capitaine lors des premiers pas de la reconstruction a parfois été perçue comme assez surprenante.

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Comme le milieu allemand avait affiché un visage nettement plus séduisant lors de la victoire contre la Serbie et pendant la prestation très convaincante en première période lors du match nul en Grèce sans Kimmich que précédemment lors du 1-1 aux Pays-Bas et du match aller contre les Grecs (0-1) avec lui, cela a fait naître un débat sur la question de savoir si la star du Bayern devait encore être intouchable en sélection nationale.

Interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse avant le match retour en Grèce, Klopp a réagi avec agacement : « J’abandonne. Officiellement. Déjà maintenant. Faites ce que vous voulez », a-t-il lancé. Certes, le milieu composé du coéquipier de Kimmich au Bayern, Tom Bischof, d’Aleksandar Pavlovic et du joueur de Liverpool Florian Wirtz avait été « top » contre la Serbie. « Mais imaginez maintenant que nous n’ayons exactement que trois milieux de terrain en Allemagne. Ce serait vraiment nul, non ? Exactement trois ! Nous en avons naturellement besoin de plus », a fait remarquer Klopp. Il a aussi souligné : « Je suis heureux que Joshua Kimmich soit international allemand - et tous les autres aussi. »

Les prochains matches internationaux attendent Kimmich et compagnie en novembre. Lors des deux derniers matches de groupe de la Ligue des nations, l’Allemagne se déplacera alors en Serbie (13 novembre) puis recevra les Pays-Bas à Berlin (16 novembre).



