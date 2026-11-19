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Le conseil de surveillance du Bayern Munich a évoqué l'avenir de Jamal Musiala lors de sa réunion de lundi dernier, alors que la pression s'accentue sur le joueur après les récentes déclarations d'Uli Hoeness et de Jan-Christian Dreesen sur la nécessité pour lui de retrouver son niveau habituel.

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Selon le journaliste vedette de la chaîne « Sky Sport Allemagne », Florian Plettenberg, la principale raison de cette pression tient au rapport entre le salaire de Musiala et son rendement : les dirigeants du club attendent des performances à la hauteur de son salaire annuel d'environ 25 millions d'euros, primes et bonus compris.

Pour autant, Musiala n'envisage pas actuellement de quitter le Bayern Munich, et l'objectif commun des deux parties reste de voir le joueur retrouver son meilleur niveau.

Mais les dirigeants du club n'écartent aucune éventualité si la situation ne s'améliore pas dans les prochains temps.

Plettenberg a indiqué que le contrat de Musiala comporte une clause libératoire, activable à l'été 2027, mais dont le montant n'est pas connu.

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Par ailleurs, le joueur allemand a pris part à la dernière séance d'entraînement du Bayern Munich ce jeudi, après avoir bénéficié d'une journée de repos hier.

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De son côté, Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a réagi aux récentes déclarations qui ont semé le doute autour de Musiala, en affirmant en conférence de presse : « Uli (Hoeness) pense toujours à l'intérêt de son club. Hoeness se soucie du club et y pense en permanence, il veut que le Bayern continue de bâtir sur l'œuvre de sa vie, que les choses se passent sans accroc et que le club reste dans l'élite du football européen. »

Il a ajouté : « Nous sommes convaincus que Jamal est capable de surmonter la phase qu'il traverse actuellement et d'en sortir avec une personnalité plus forte. Il y a des périodes dans la vie d'un homme dont peuvent naître des choses très importantes. »

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Eberl a poursuivi : « Jamal est un jeune homme doté d'une immense capacité de résilience, et il puise une grande force dans cette situation compliquée qu'il traverse. Nous répétons toujours que nous ne pouvons pas y parvenir simplement en en parlant, mais nous avons le sentiment et la conviction que Jamal reviendra sur le terrain, qu'il montrera de nouveau tout son potentiel et que les supporters seront heureux de revenir dans les tribunes pour le voir, aux côtés des autres joueurs et des succès de l'équipe. C'est exactement pour cela que nous travaillons. »

Il a enchaîné : « Comme nous l'avons déjà dit, nous apportons tout notre soutien à Vinny (Kompany) et à chaque joueur de l'effectif, par tous les moyens possibles, car ce sont nos joueurs et nous voulons réussir avec eux. Jamal bénéficie du même soutien que tous les autres joueurs. »

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Musiala traverse une période difficile en raison d'une série de problèmes de santé et de blessures qui ont nui à sa continuité au Bayern Munich.

Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern, a suscité la polémique avec ses récentes déclarations, en exprimant des doutes quant à la capacité de Musiala à retrouver son niveau d'antan, et en soulignant que son état de santé ne pouvait pas être traité facilement, même s'il était possible de le contrôler par des médicaments.

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Il a également soulevé la question de l'engagement du club envers le salaire élevé de Musiala, alors que sa capacité à fournir le niveau convenu reste incertaine.

De son côté, Jan-Christian Dreesen, président-directeur général du club, s'est dit prêt à organiser des réunions avec le joueur, sa famille et ses représentants afin d'évaluer son avenir, s'il ne parvient pas à retrouver son niveau d'antan.