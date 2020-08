OM, Villas Boas : "Il nous manque deux recrues"

L'entraîneur de l'OM a évoqué le mercato estival du club en compagnie de son nouveau directeur sportif, Pablo Longoria.

Deuxième de et qualifié pour la , l' cherche à s'armer pour jouer sur tous les tableaux la saison prochaine. Les Phocéens ont déjà enregistré l'arrivée de deux recrues, Pape Gueye et Leonardo Ballerdi. En conférence de presse, lors de ces deux joueurs, André Villas-Boas en a profité pour évoquer le mercato des Phocéens et a indiqué qu'il attend encore au moins deux recrues dans les semaines à venir.

"Il nous manque encore deux recrues. On continue d’y travailler. Mais le groupe est déjà de qualité. S’il quelqu’un part maintenant, on devra le remplacer. On avait ciblé quatre postes prioritaires pour se renforcer, mais si quelqu’un part, il faudra trouver une recrue supplémentaire pour le remplacer. À cause du mercato de cette année, on doit avoir plusieurs options. On a ciblé des profils variés, on a des préférences mais comme ce sont des joueurs connus et importants, il y a de la concurrence pour les signer. Ça va peut-être être durer jusqu'à fin septembre mais le plus tôt possible sera le mieux, parce qu'on en a besoin", a admis André Villas-Boas.

Longoria : "Si on veut être dans le top européen, il faut qu’on s’améliore dans le futur"

Pablo Longoria a affiché ses ambitions dans son nouveau rôle : "Je suis content d'arriver ici avec ces deux joueurs que je cherchais déjà quand j'étais à Valence. Gueye quand il était au Havre et Balerdi à Boca. On se parle tous les jours. J’aime travailler avec le coach. On travaille pour le contenter. Ce sera un mercato un peu particulier. Il n’est pas encore actif pour le moment. Tout le monde doit vendre des joueurs. On n’a pas de chiffre concret pour nos joueurs à vendre. Mais on n’est pas juste un club vendeur, on est un club actif sur le marché".

Le directeur sportif de l'OM a évoqué plusieurs dossiers chauds : "La fin de contrat de Florian Thauvin ? On va étudier toutes les questions contractuelles dans les prochains jours. La présence pour Florian est un actif en plus pour l’équipe. Je viens du monde du scooting, j’ai commencé par être recruteur avant d’être directeur. Je vais m’appuyer beaucoup sur la cellule de recrutement. Je veux donner de la continuité, mais aussi prendre des décisions pour évoluer".

"Si on veut être dans le top européen, il faut qu’on s’améliore dans le futur. J’ai des contacts avec beaucoup d’acteurs du mercato. On va travailler notamment avec Paul Aldridge, il va nous aider à avoir plus d’informations sur le marché en . J'ai parlé avec lui. Il est en Angleterre pour aider l'OM à vendre des joueurs et avoir plus d'infos sur le marché en Angleterre. Il faut le prendre comme un conseiller", a conclu Pablo Longoria.