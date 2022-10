OM : Un consultant prend la défense de Tudor et déboite les attaquants marseillais

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille est de nouveau au centre des critiques après les récents résultats des Phocéens.

Entre Igor Tudor et l'Olympique de Marseille, c'est je t'aime, moi non plus. Sifflé dès ses débuts au Vélodrome, l'entraîneur croate a répondu de la plus belle des manières en enchaînant les victoires et en emmenant l'OM au sommet de la Ligue 1 et alors qu'il commençait à être adopté par le public, la mauvaise série de Marseille a eu raison de la sympathie grandissante à son encontre.

"Ce n'est pas Tudor qui rate les face-à-face"

Battu à Francfort mercredi, l'OM a enchainé un quatrième match consécutif, toutes compétitions confondues, sans victoire ce samedi en laissant échappé un succès qui lui tendait les bras face à Strasbourg. Si Igor Tudor est la cible des critiques, Kevin Diaz, ancien joueur professionnel aux Pays-Bas et consultant pour RMC, a pris la défense de l'entraîneur de l'OM dans l'After.

"Cette équipe de l'OM est très intéressante. Quand je vois les noms au début du match, Kaboré, Kolasinac, Balerdi, ce ne sont pas des joueurs qui sont titulaires dans une équipe qui vise le top 3. Notre ami, Tudor bricole et il bricole bien. Il avait fait un excellent turnover, ça avait marché à Auxerre. Il a essayé de faire tourner son effectif et si ses joueurs avaient fini le travail comme ils auraient dû, parce qu'ils ont trois, quatre occasions franche de marquer, on aurait juste dit : "Bravo Tudor, tu as fait tourner et tu gagnes 3-0 un match maîtrisé". Ce n'est pas l'entraîneur qui finit les occasions, qui rate les face-à -ace. Je suis vraiment déçu pour lui", a analysé Kevin Diaz.

Tottenham, le juge de paix pour Tudor

Des propos qui tranchent totalement avec l'avis de Laurent Paganelli. Le célèbre homme de terrain de Canal + a lui porté un constat plutôt négatif de la partition d'Igor Tudor face à Strasbourg sur le plateau du Canal Football Club : "En ce moment, Tudor ne fait pas toujours les bons choix. Je suis plutôt fan de Tudor, j'aime ce qu'il apporte".

"Il a intérêt à se mettre à la hauteur de l'événement. A Marseille tu as intérêt à marquer des buts et à faire un gros match. La connaissance du football c'est ça aussi. Tu vas à Strasbourg et tu sais que même à la 80e minute tu peux encore te prendre deux ou trois buts. La connaissance du foot français est importante ainsi que la connaissance de l'événement. Et Tudor doit se mettre à la hauteur de cet événement", a conclu Paga.

Igor Tudor pourra répondre à ses détracteurs et donner raison, ou pas, à ses sympathisants dès ce mardi avec la finale du groupe de Ligue des champions face à Tottenham, au stade Vélodrome, "la finale de l'année", comme il l'a si bien qualifié. Nul doute qu'une victoire et une qualification pour les huitièmes de finale de la C1 effacera les doutes et les récentes critiques à l'encontre du Croate.