OM : Les anciens entraîneurs de Marseille jugent les premiers pas d'Igor Tudor

Elie Baup, Rolland Courbis et Albert Emon ont dévoilé leur ressenti sur les premiers mois du Croate à la tête de l'OM.

Raillé, critiqué après ses débuts à l'OM, Igor Tudor est en train d'inverser la tendance. Avec un style sans fioriture, le Croate a permis à l'OM de réaliser un début de saison réussi avec vingt-trois points en neuf journées de Ligue 1 et une belle deuxième place au classement. Seule la Ligue des champions pouvait faire ombre au tableau de Tudor, mais l'OM a signé son premier succès cette semaine face au Sporting. Dans les colonnes de L'Equipe, trois anciens entraîneurs de l'OM ont livré leur ressenti concernant les débuts d'Igor Tudor sur le banc du club phocéen.

Courbis : "Il n'y a pas de plan B"

Ils sont globalement conquis par le Croate, mis à part Rolland Courbis qui estime que le manque de fléxibilité tactique est à la fois la force et la faiblesse de l'OM : "Les sifflets contre Tudor étaient sûrement maladroits mais, pour moi, ils n'étaient pas adressés qu'à lui. Il y avait les déçus de Sampaoli, du mercato, de la gestion de Bamba Dieng (...) Quand j'ai vu que les Marseillais terminaient le match avec notamment Nuno Tavares en défense centrale, je me suis dit qu'on était repartis dans l'originalité".

"Plus généralement, pour moi, Balerdi est plus un central qu'un axial gauche ou droit. Guendouzi plutôt un 6-8 qu'un numéro 10. Dans l'organisation, il n'y a pas de plan B et pourtant cela ne me paraît pas très compliqué d'en travailler un pour dérouter les adversaires. En revanche, une des qualités de Tudor, c'est qu'il profite à plein des cinq changements", a ajouté Rolland Courbis.

Baup : "Il croit à ses principes et ça donne de la confiance aux joueurs"

Elie Baup, entraîneur de l'OM entre 2011 et 2013, apprécie la patte Tudor et sa gestion de l'effectif : "Ce sont des idées basiques : le pressing, la récupération, la transition. Ça me plaît parce que ce n'est pas de l'esbrouffe. Au départ, cela peut paraître difficile pour les joueurs, mais il s'y tient et ce n'est pas parce qu'il a perdu deux matches de C1 qu'il change son fusil d'épaule. Il croit à ses principes et cela donne confiance aux joueurs, parce qu'ils voient qu'ils ont affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Du coup, ils adhèrent".

"Avec son autorité et son caractère, il met tout le monde sur la même ligne. Avec lui, si tu ne cours pas, si tu ne travailles pas, c'est non.Il suffit de voir Alexis Sanchez, qui court tout le match. Inquiet quand il y avait des frictions avec les joueurs cet été ? Non, ça me faisait sourire. Il a la direction qui l'appuie et je sais comment travaillent les entraîneurs qu'il a pu avoir en Italie. Tu ne les fais pas plier comme ça. Ce n'est pas ça qui allait l'émouvoir. La difficulté va être de gérer les joueurs qui jouent moins", a ajouté Elie Baup.

Emon : "Je suis sûr que certains, un peu en retrait aujourd'hui, seront dans la lumière demain"

Albert Emon, dans le staff de l'OM entre 2001 et 2007, aussi voit du positif dans la méthode Igor Tudor : "Il a un bon effectif et certains sont plus souvent sur le banc. Il arrive quand même à profiter de tout le monde au bon moment. C'est difficile pour Payet, c'est vrai. Mais c'est un championnat bizarre cette saison. Il va y avoir un mois et demi de coupure avec la Coupe du monde. Je suis sûr que certains, un peu en retrait aujourd'hui, seront dans la lumière demain, en deuxième partie de saison. En tout cas, Tudor a ses idées, il s'y tient et c'est ce qu'il faut pour l'OM".

Rolland Courbis a toutefois apporté une nuance à ces propos flatteurs estimant que la concurrence n'est pas au rendez-vous et que le calendrier est favorable à l'OM pour le moment : "Je ne veux pas paraître jaloux mais à part le fantôme de Nice, Lille ou Rennes à domicile, l'OM a affronté des équipes qui ont peur de descendre. Cela dit, ce n'est pas la faute de Tudor et je le félicite d'avoir su profiter de ce calendrier". En attendant, l'OM a pris 23 points en neuf matches et tout les points pris ne sont plus à prendre et aideront les Phocéens à terminer sur le podium en fin de saison.