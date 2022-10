France - Bayern Munich : l'énorme regret de Jérôme Rothen sur la carrière de Franck Ribéry

La légende du Bayern Munich va prendre sa retraite dans les prochains jours. Pour Rothen, son aventure avec les Bleus aurait dû être plus belle.

Une légende du football français va raccrocher les crampons dans les prochains jours. Franck Ribéry, blessé depuis le début de la saison, va selon toute vraisemblance prendre sa retraite dans les prochains jours. Si Karim Benzema sera le premier français à remporter le Ballon d'Or depuis Zinedine Zidane en 1998, Franck Ribéry aurait pu (dû) l'être en 2013. L'ailier français a marqué de son empreinte la décennie 2010 avec ses déboulés au Bayern Munich et son incroyable duo avec Arjen Robben.

"Quand t'as Domenech, c'est difficile..."

Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen a rendu hommage à Franck Ribéry, qu'il a côtoyé en équipe de France et estime dommage qu'il n'ait pas eu un meilleur sélectionneur pour tirer la quintessence de son talent chez les Bleus : "Je dis respect à Ribéry pour sa carrière, il a fait un truc incroyable. Il est arrivé sur le tard, il n’a pas eu une formation comme la plupart des footballeurs professionnels. Il a galéré au début, c’est peut-être ce qui lui a donné envie de se surpasser et de se sublimer. Et c’est ce qu’il a fait, que ce soit à Metz, à Marseille et surtout au Bayern Munich. Il a marqué de son empreinte les trois clubs".

"En équipe de France, le problème de Franck c’est d’avoir eu le pire sélectionneur. Et je suis bien placé pour en parler car je l’ai connu aussi. Quand t’as Raymond Domenech (de 2006 à 2010, ndlr), c’est difficile de continuer ta progression en équipe de France. Et pourtant, il avait mis la barre haute. C’est bien de se rappeler de ses matchs à la Coupe du monde 2006. Il a été rayonnant et surprenant", a ajouté Jérôme Rothen.

"Si la France gagne la Coupe du monde 2006, Ribéry aurait été une légende des Bleus"

"On parle beaucoup des champions du monde, à juste titre, qui ont apporté beaucoup d’expérience, que ce soit Lilian Thuram, Zinédine Zidane ou Fabien Barthez. Mais il ne faut surtout pas oublier ce qu’a ramené Franck dans ce groupe, avec cette insouciance, cette vitesse qu’il avait. Ce qu’il a fait en 2006 marque l’histoire de l’équipe de France. Si on avait été champions du monde pour un penalty raté, je pense qu'on parlerait d’une légende en équipe de France", a conclu l'ancien international français.

Jérôme Rothen considère de mauvaise foi que beaucoup ne retiennent que l'échec cuisant lors de la Coupe du monde 2010 : "Après oui, il y a eu Knysna, mais il ne faut pas retenir que Knysna. Oui il a fauté, oui il a été ridicule par moments, même dans ses déclarations. C'est sûr que ça, c’est son gros point noir. Mais franchement, si on retient que ça, c’est dégueulasse".

Cet épisode de la carrière de Franck Ribéry est certainement le plus regrettable d'autant plus qu'elle a perturbé la suite de sa carrière chez les Bleus alors que ses meilleures années en club se profilaient. Franck Ribéry est et restera une légende du football français, en dépit d'une image qui divise en France alors qu'il est adulé en Allemagne.