OM - Les ambitions de Germain en Ligue des Champions !

Lors d’un entretien accordé à RMC Sport, l’attaquant de l’OM s’est projeté sur la phase de poules de la Ligue des Champions.

Dauphin du en la saison dernière, l’ a bien mérité sa qualification en Ligue des Champions, malgré l’arrêt prématuré. Bien parti pour rester sur la Canebière cet été, Valère Germain s’est donc projeté sur la phase de poules à venir lors d’un entretien accordé à RMC Sport.

"Si on tombe contre le Bayern ou le Barça…"

"On verra le tirage, dans quel groupe on tombe. C’est sûr que si on tombe contre le Bayern ou le Barça, on essaiera de faire bonne figure en réalisant des bons matchs, notamment au Vélodrome. Si on tombe dans un groupe plus équilibré, on aura peut-être plus de chances de se qualifier. Mais on la jouera à fond. On s’est démené pour se qualifier. Comptez sur nous pour la jouer à fond", a prévenu l’ancien Monégasque.

Et pour ces soirées de gala, Germain compte évidemment sur l’appui du Vélodrome. "Vous savez qu’au stade, nous avons été capables de réaliser des très bons matchs depuis trois ans. Quand on sait qu’il y a une belle ambiance au Vélodrome pour les soirées européennes, je pense qu’on est capable de rivaliser avec un bon nombre d’équipes", a ajouté Germain.

Plus d'équipes

Jauge à 5000 personnes, le "Vél" va de sonner creux…

"Ce sera à nous de jouer à fond avec le public. On espère que les conditions nous permettront d’avoir un stade plein. Cela risque de donner pas mal de frissons aux joueurs", a conclu Germain. Pour l’instant, la jauge est fixée à 5000 personnes dans les stades en afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Si cela ne change pas, le "Vél" va de sonner creux…