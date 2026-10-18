Dani Olmo, la vedette du Barça, a affirmé qu'il ne s'inquiétait pas de son absence sur le plan des buts ces derniers temps, insistant sur le fait que le plus important à ses yeux était que l'équipe continue d'enchaîner les victoires.

Ces propos arrivent après qu'Olmo a trouvé le chemin des filets du Real Betis lors de la victoire 5-2, samedi, dans le cadre de la neuvième journée de Liga.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Olmo a retrouvé son flair devant le but, qui lui faisait défaut depuis le début de la saison, en inscrivant le cinquième et décisif but du Barça sur la pelouse de La Cartuja, contribuant ainsi à la neuvième victoire de l'équipe lors de son départ parfait dans la compétition.

Le milieu offensif a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne du Barça : « Je suis très heureux de continuer à marquer ou à faire marquer, et heureux de continuer à apporter ma contribution à l'équipe. Je n'avais pas marqué depuis un certain temps, mais cela ne me préoccupait pas. Tout ce que je voulais, c'était que l'équipe gagne, et elle gagnait déjà. Je suis content, mais ma satisfaction vient du fait que l'équipe a gagné et que nous avons pris les trois points. »

Olmo a évolué comme faux neuf lors de la rencontre face à Galatasaray, tandis qu'il a joué au poste de meneur de jeu contre le Real Betis. Il a évoqué la préparation du Barça pour les deux affiches attendues en Ligue des champions et en Liga : « J'essaie de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe, et tout le monde est heureux et prêt pour la semaine qui nous attend. Nous allons affronter le champion de la Ligue des champions et notre plus grand rival, et nous sommes impatients. »

Le Barça se prépare à une semaine décisive : il se rendra sur le terrain du Paris Saint-Germain mardi, à 21h00, dans le cadre de la Ligue des champions, avant de recevoir le Real Madrid dimanche, à la même heure, au stade Spotify Camp Nou, pour un Clasico comptant pour la Liga.



