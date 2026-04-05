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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Olmo : « Martin ne méritait pas d'être expulsé... et le joueur de l'Atlético en est la preuve »

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Olmo estime que le championnat n'est pas encore joué

Le joueur international espagnol Dani Olmo, meneur de jeu du FC Barcelone, a souligné l'importance des trois points remportés par son équipe face à l'Atlético de Madrid, grâce à une victoire (2-1) samedi dernier au stade « Riazor Metropolitano », lors de la 30e journée de la Liga, estimant que l'état d'esprit dont ont fait preuve les joueurs a été la clé du retour au score et de la transformation d'un retard en victoire.

« Ce n’est pas la première fois que nous remontons au score, a déclaré Olmo lors d’une conférence de presse d’après-match. Nous avons gardé notre calme, imposé notre rythme et joué notre jeu… Ils se sont repliés, et nous avons réussi à marquer. »

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Il a ajouté au sujet du classement de la Liga : « Nous avons creusé l'écart en tête (sur le Real Madrid), l'écart est désormais de 7 points, ce qui est important... Nous ne dépendons que de nous-mêmes, mais rien n'est encore joué... Nous nous concentrons désormais sur le match de mercredi (contre l'Atlético en Ligue des champions) qui sera très important et complètement différent. »

Au sujet de sa condition physique et de son utilisation tactique par l’entraîneur Hansi Flick, Olmo a déclaré : « Je me sentais en forme et à l’aise… Hansi me connaît bien, et il sait où je peux donner le meilleur de moi-même. »

Au sujet de l’incident arbitral concernant son coéquipier Gerard Martin, à qui l’arbitre avait brandi un carton rouge avant de revenir sur sa décision après avoir consulté la VAR, il a déclaré : « Il y a clairement eu un contact, mais je ne pense pas qu’il ait été suffisamment violent pour mériter un carton rouge… Au final, Almada (joueur de l’Atlético), environ 10 à 15 secondes plus tard, marchait et ne semblait pas souffrir ; la décision était donc juste à mon avis. »

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