Malgré le début de saison exceptionnel de Michael Olise, des signes d'inquiétude ont commencé à apparaître au sein du Bayern Munich, après que les derniers résultats de l'équipe ont révélé une dépendance excessive à l'éclat de la star française, ce qui a suscité de vives critiques de la part de Didi Hamann, ancien joueur du club et consultant pour la chaîne « Sky Sports ».

Olise a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en neuf matches cette saison, mais il a été expulsé face aux Norvégiens de Viking Stavanger après avoir reçu deux cartons jaunes, à la suite d'un geste irréfléchi envers son adversaire Zlatko Tripic. Le Bayern a dû terminer la rencontre à dix, avant d'encaisser le but de l'égalisation et de conclure la partie sur le score de 3-3, un faux pas qui a provoqué la colère de Hamann.

Hamann a déclaré au journal «Bild» que l'incapacité du Bayern à conclure la rencontre malgré sa supériorité numérique précédente, et le fait d'avoir passé 25 minutes à dix sans préserver sa victoire, constitue un motif d'inquiétude, estimant que l'équipe en est venue à dépendre de façon démesurée des performances d'Olise.

Il a ajouté : « Le Bayern Munich dépend désormais excessivement d'Olise. S'il ne fait rien, personne d'autre ne le fera. C'est un joueur exceptionnel, et je ne veux même pas imaginer ce qui pourrait arriver s'il était absent pendant une longue période. »

Les critiques de Hamann ne se sont pas limitées à Olise, mais se sont étendues au reste des éléments offensifs, à l'exception de Harry Kane, qui affiche un niveau remarquable avec des statistiques similaires à celles de la star française, après avoir inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives.

Il a évoqué la baisse de niveau de Luis Díaz et Lennart Karl, ainsi que l'absence de Jamal Musiala pour blessure, et le fait que Serge Gnabry n'a pas retrouvé toute sa condition après une longue période d'absence. Ismaël Saibari n'a pas non plus apporté la contribution offensive attendue, ce qui accroît la pression sur Olise et Kane.

Les craintes du Bayern se multiplient avant son choc à venir face à Arsenal en Ligue des champions, puisque Olise manquera le prochain match en raison de sa suspension. La rencontre constituera un véritable test de la capacité de l'équipe à compenser l'absence de l'une de ses principales armes offensives, et à répondre à une question qui s'impose avec force : le Bayern dispose-t-il de solutions suffisantes, ou bien l'éclat d'Olise masque-t-il une crise offensive plus profonde ?