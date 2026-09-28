Olise brise les cœurs belges avec un superbe but à la 88e minute

La Belgique s’est inclinée 0-1 dans les derniers instants face à la France, lundi, au stade Roi-Baudouin de Bruxelles. C’est le remplaçant Michael Olise qui, à la 88e minute, d’un superbe geste, a brisé le cœur des courageux Belges.

Zinédine Zidane avait choisi de laisser Rayan Cherki, Michael Olise et Ousmane Dembélé sur le banc. Kylian Mbappé était absent en raison d’une blessure. Mika Godts, auteur d’un joli but contre l’Italie, était une nouvelle fois titulaire dans l’équipe belge.

Godts s’est montré dès le début de match, avec ses actions et une grosse débauche d’énergie. L’équipe de Van Bommel n’avait pas peur, mais elle a aussi eu de la réussite lorsque Désiré Doué, après une action individuelle, a trouvé la barre d’une lourde frappe. Le jeu allait en tout cas d’un but à l’autre à Bruxelles, avec Romeo Lavia qui a dégagé un ballon sur sa ligne.

C’était une rencontre plaisante entre pays voisins, même si cela n’a pas donné de buts en première période. La formation de Van Bommel s’est en revanche montrée nettement moins dangereuse après la reprise. Côté visiteurs, Dembélé a fait son entrée après 67 minutes de jeu.

Il y a soudainement eu de l’agitation lorsque Dodi Lukebakio s’est retrouvé en bonne position, mais le remplaçant a été stoppé par le gardien Mike Maignan. Peu après, Godts a trouvé le petit filet après un slalom en solitaire. Van Bommel a encore encouragé son équipe à l’approche du dernier quart d’heure, tandis que Cherki et Olise faisaient leur entrée pour la fin de match.

Les deux pays ont tout donné pour aller chercher la victoire dans les derniers instants. Lavia a ensuite quitté la pelouse sous les grands applaudissements du public belge. Les supporters étaient visiblement satisfaits de la manière dont la France était tenue en échec.

La Belgique a toutefois fini par devoir avaler une défaite. Entré en jeu, Olise est parti du milieu de terrain pour un raid solitaire, avant de trouver le chemin des filets dans le coin gauche. Le soulagement était immense chez Zidane, qui avait vu son équipe s’imposer 0-1 contre la Turquie vendredi.