Selon le journal français L'Équipe, l'ailier français Michael Olise a manifesté son désir de s'engager avec le Real Madrid dès la saison prochaine. Il aurait déjà confié à ses coéquipiers, en marge de la Coupe du monde, son intention de quitter le Bayern Munich.

Son nom avait circulé lors de la campagne électorale du Real Madrid, quand Florentino Pérez avait évoqué une enveloppe de 150 millions d’euros pour recruter une grande star internationale, avant de préciser que le joueur français n’était pas la cible directe de cette déclaration.

Selon le quotidien français L’Équipe, l’attaquant a confié à ses coéquipiers, en marge de la Coupe du monde, son intention de quitter le Bayern Munich pour rejoindre la Maison blanche. Une révélation qui a valu à ce dossier la une de l’édition de ce vendredi.

Selon le quotidien, les dirigeants madrilènes sont informés de cette volonté et comptent passer à l’action dès la fin de la Coupe du monde pour finaliser le dossier, même s’ils anticipent des discussions ardues.

Herbert Hainer, président du Bayern Munich, avait déjà adressé un message clair à ce sujet : « Florentino Pérez peut s’épargner la peine de faire une offre pour Oliisi, car nous ne voulons pas le vendre. »

Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2029, l’attaquant de 24 ans estime toutefois que le moment est venu de franchir un nouveau cap dans sa carrière, comme il l’a confié à ses partenaires au Qatar.

Selon le journal, son coéquipier Dayot Upamecano a tenté de le convaincre de rester à Munich.

Selon le quotidien sportif, un éventuel transfert d’Olisé pourrait même contraindre le Real à se séparer d’une de ses grandes stars pour faire de la place à la jeune pépite française.

Selon les spéculations du journal français, Jude Bellingham, dont les relations avec Kylian Mbappé ne sont pas au beau fixe actuellement, ou Vinícius Júnior, qui n’a pas encore entamé les négociations pour le renouvellement de son contrat, pourraient quitter le Santiago Bernabéu pour laisser la place à l’arrivée d’Oulissi.