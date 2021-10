OL : la drôle d'anecdote de Xerdan Shaqiri avant le derby

À la veille du derby face à l'ASSE, le Suisse a raconté avoir été remis à sa place pour avoir porté des crampons de couleur verte à l'entraînement.

Parti libre au FC Barcelone durant l’été, Memphis Depay a laissé un vide dans l’effectif lyonnais que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. Souhaitant apporter de l’expérience à un groupe relativement jeune, Peter Bosz et Juninho ont finalement fait de Xherdan Shaqiri le successeur non-officiel de néo-Barcelonais.

Après plusieurs saisons de bons et loyaux services à Liverpool, l'international suisse est arrivé chez les Gones avec beaucoup d'ambition. "Avec mon expérience et mon niveau de jeu, je veux aider ce club à retrouver sa gloire passée. L’objectif est de gagner de nouveaux trophées, remettre Lyon où il était il y a plus de dix ans. C’est l’heure d’amener cette équipe à la place qu’elle mérite", avait-il déclaré sur Téléfoot durant le mois de septembre, preuve de sa bonne intégration au projet lyonnais.

"C’est un vrai plaisir de venir m’entrainer tous les jours"

Véritable passionné de football, le joueur de 29 ans a encore de beaux jours devant lui. Dans un entretien accordé au Progrès à la veille du derby face à l'ASSE, le Suisse s'est confié sur sa belle forme actuelle, bien décidé à en profiter pleinement. "Je me sens bien, en bonne santé. Tant que ma hanche et mon genou tiennent la route, je suis content. J’adore le football, c’est un vrai plaisir de venir m’entrainer tous les jours. J’espère vraiment durer et jouer le plus longtemps possible", a confié l'ailier droit.





"C’est pour ça que je profite du présent car on ne sait jamais ce qui peut se produire ensuite. Je pense que dans tous les cas, je resterai dans le milieu du foot après ma carrière sportive, peut-être que j’essaierai de passer coach", a ensuite ajouté celui qui réalise des débuts prometteurs sous ses nouvelles couleurs. À ce sujet, Xerdan Shaqiri a aussi raconté une anecdote amusante, lui qui a visiblement été remis à sa place pour avoir fait l'erreur de porter des crampons verts à l'entraînement. Interdit à Lyon.

"Une fois, je suis venu à l'entraînement avec des crampons verts. L'entraîneur des gardiens, Rémy Vercoutre, m'a dit : 'Toi, viens là. C'est quoi ces chaussures ? Ce n'est pas possible'. Sur le coup, je n'ai pas compris, je lui ai répondu : 'Quoi, tu ne les aimes pas ?' Et j'ai compris que le vert était problématique. Le jour suivant, je les avais remplacées (rires)", a raconté l'ancien des Reds, qui disputera son premier derby face à l'AS Saint-Etienne, dimanche soir, dans le bouillant stade Geoffroy-Guichard.