OL et Jean-Michel Aulas, la négociation que personne n'a vu venir

Alors qu’il avait déclaré la guerre à son club de cœur il y a quelques mois, Jean-Michel Aulas a enterré la hache de guerre.

Si sa relation avec le président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor, était détériorée, Jean-Michel Aulas et son successeur parlent désormais d’une même voix depuis décembre 2023 après qu’un accord d’environ 15 millions d’euros avait été trouvé entre l’OL et son ancien président. Le vice-président de la Fédération française de football (FFF) négocie désormais avec son ancien club pour racheter une propriété du club.

Aulas veut s’adjuger la LDLC Arena

Si son rapprochement avec le club qu’il a dirigé pendant 36 ans n’est plus à démontrer, Jean-Michel Aulas, à travers sa société Holnest, veut désormais négocier avec la formation rhodanienne pour racheter la LDLC Arena, salle polyvalente inaugurée fin 2023 dans la banlieue lyonnaise, selon L’Equipe. L’enceinte est utilisée par l'ASVEL pour ses matchs de basket.

« Le projet de cession de cet actif s'inscrit dans le cadre de la stratégie développée par Eagle Football, notamment le recentrage sur les activités de football masculin », a indiqué OL Groupe dans un communiqué. Cette annonce de la holding détenue par John Textor intervient après la vente de la section féminine de l'OL à la milliardaire américaine Michele Kang l'année dernière, et celle de sa franchise américaine féminine de Seattle Reign FC pour 53,6 M€ en mars dernier.

OL Groupe change de dénomination

Par ailleurs, OL Groupe a annoncé, ce mardi, son changement de nom. La holding s'appelle désormais Eagle Football Group, dans un souci d'uniformisation des différentes entités footballistiques dans le giron d'Eagle Football Holdings. Outre l'OL, cette holding regroupe les clubs de Botafogo (Brésil), Molenbeek (Belgique), Crystal Palace (Angleterre), FC Florida (États-Unis).

« L'Olympique Lyonnais, propriété d'Eagle Football Group, conserve son nom historique », précise le communiqué.