OL-Bayern, Serge Gnabry : "Barcelone, c'était clairement un signal"

Le bavarois, buteur lors de la démonstration contre le Barça (8-2), aborde la rencontre face à Lyon avec détermination. Le titre en ligne de mire.

Auteur du troisième but de son équipe lors de la démonstration du Bayern Munich face au FC Barcelone (8-2) en quart de finale de la Ligue des Champions, Serge Gnabry, auteur d'une saison 2019-20 de très haute facture, sera un élément à surveiller de près ce mercredi soir. Face à l'Olympique Lyonnais, en demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, l'international allemand espère une qualification. Mais attention, être favori ne signifie pas gagner pour autant, a-t-il prévenu.

"Devenir la meilleure équipe d'Europe, c'est une super motivation"

"Si on regarde le match contre Barcelone, c'était clairement un signal. Mais a battu la Juve, et , qui étaient favoris. Et maintenant c'est nous qui sommes les favoris. Ça ne va pas aller de soi, nous le savons tous, ils sont bien préparés pour nous rencontrer, il nous faudra être très concentrés. Lyon sera un autre match", a ainsi déclaré l'ailier offensif, en conférence de presse, à la veille de l'affrontement face aux Lyonnais. Une équipe contre laquelle le Bayern devra imposer son jeu selon lui.

OL-Bayern - Dix ans après, comme un air de déjà-vu​

"Nous devrons essayer d'imposer notre jeu et d'être présents dès la première minute, comme contre Barcelone. Mais c'est le dernier pas pour nous avant la finale et un très grand titre. Ce serait évidemment le couronnement d'une saison fantastique. Devenir la meilleure équipe d'Europe, c'est une super motivation et c'est ce que nous voulons", a ensuite ajouté Serge Gnabry. En cas de victoire finale à Lisbonne, la saison du prendra en effet une dimension encore bien supérieure. Coup d'envoi à 21h00.