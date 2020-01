OL, Aouar : "Garcia me donne beaucoup de liberté et de confiance"

Le milieu de terrain français a dit tout le bien qu'il pense de son nouvel entraîneur, Rudi Garcia, et veut réaliser une belle fin de saison.

Capitaine face à l' , Houssem Aouar fait partie des leaders de l'Olympique Lyonnais cette saison. Le milieu de terrain est bien évidemment l'un des leaders techniques des Gones et est monté en puissance depuis l'arrivée de Rudi Garcia à la tête de l'OL. Sans Memphis Depay et Jeff-Reine Adélaïde, Houssem Aouar sera fortement attendu lors de la seconde partie de saison. Au micro de RMC, Houssem Aouar a confessé qu'il se sent bien sous les ordres de Rudi Garcia et a dit tout le bien qu'il pense du technicien français.

"J’ai une très bonne relation avec le coach, il me donne énormément de confiance et de liberté sur le terrain. J’ai la chance de pouvoir discuter avec lui. C’est ce dont j’ai besoin. Là où je me sens le plus à l’aise, forcément, c’est dans l’axe, là où j’ai été formé, que ce soit en relayeur dans un milieu à trois, ou bien en tant que numéro dix derrière l’attaquant. C’est là où j’ai fait toutes mes gammes", a expliqué le joueur de 21 ans.

"Ramener le club à sa place"

"C’est important pour moi d’avoir cette polyvalence, ça me permet d’apprendre beaucoup de choses à d’autres postes et de pouvoir les réutiliser si un jour j’y suis amené. Le plus important honnêtement, c’est cette liberté que le coach me donne. Si je dois débuter à gauche, je sais bien que je ne vais pas être cantonné sur la ligne. C’est ce qui fait que je me sens beaucoup plus libre", a ajouté le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais.

Houssem Aouar promet une belle fin de saison de l'OL : "Honnêtement bien sûr que j'ai envie d'être un leader, je suis conscient des attentes du coach et du club, à juste titre. Moi en tout cas, je vais tout faire pour leur rendre la confiance, notamment celle de l'entraîneur, je vais essayer d'être le plus décisif possible. Je veux ramener le club à sa place, parce que je pense que ce n'est pas normal de voir l'Olympique Lyonnais aussi bas dans le classement. On va essayer de faire un très gros championnat et essayer de gagner les matches à élimination directe, notamment en Coupes, et nous sommes très motivés pour réaliser une grande deuxième partie de saison".

Douzième de avec vingt-six points en dix-neuf journées, l'Olympique Lyonnais paye encore son passage à vide lors de la fin de l'ère Sylvinho. Les Gones comptent seulement sept points de retard sur la troisième place et cinq sur la quatrième place. L'Olympique Lyonnais devra réaliser une série pour espérer monter sur le podium, mais si la marge d'erreur est désormais limitée, l'OL peut légitimement espérer se qualifier en la saison prochaine.