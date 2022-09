Le capitaine de l'Olympique Lyonnais a tiré la sonnette d'alarme, n'hésitant pas à placer son entraîneur face à ses responsabilités.

Après cinq saisons à Arsenal, Alexandre Lacazette est revenu à son premier amour cet été : l'Olympique Lyonnais. Auteur de quatre buts en huit matches, l'attaquant français, immédiatement promu capitaine de l'équipe, réussit son retour dans son club formateur. Mais sur le plan collectif, ce n'est pas aussi simple pour l'Olympique Lyonnais.

"Il faut rectifier le tir en gagnant à nouveau"

Après un début de championnat réussit et encourageant, l'OL est désormais dans le creux de la vague avec trois défaites consécutives. Et forcément, il va falloir réagir au plus vite sous peine d'être distancé en championnat et de connaître une crise en interne. Dans un entretien accordé à OLPlay, Alexandre Lacazette n'a pas hésité à tirer la sonnette d'alarme après la mauvaise passe des Lyonnais.

"C'est une mauvaise période, il faut rectifier le tir en regagnant, ce n'est pas normal d'avoir cette série pour progresser. Le problème ? C'est nous, les joueurs. On doit faire beaucoup mieux, être plus efficaces dans les deux surfaces. On doit travailler. On sait qu'il n'y a pas de défaite encourageante, on n'est jamais satisfait de cela, il faut gagner tous les matches. Je ne dirai pas qu'on est trop loin, le championnat est encore long, on a beaucoup de points à prendre", a expliqué Alexandre Lacazette.

"Quand on porte le maillot de l'OL, il faut faire carton plein"

"Des tensions avec Bosz ? Beaucoup de bêtises se disent, il ne faut pas toujours écouter les médias. Avec le coach, on a une relation professionnelle, il y a beaucoup de respect entre nous, on se parle beaucoup. Je lis beaucoup de choses fausses, mais je n'y fais pas attention. On a tous les deux envie d'emmener le club en haut du tableau. Pour ma part, les consignes sont comprises", a ajouté le capitaine de l'OL.

"Je n'ai pas envie de revivre une saison compliquée, il faut une bonne saison entière. Il faut gagner tous les matches quand on porte le maillot de l'OL et faire carton plein. J'ai confiance et je sais qu'on va mieux faire", a conclu Alexandre Lacazette concernant la mauvaise passe de son équipe qui voudra se relancer sur la pelouse de Lens dimanche soir.

"J'aime jouer avec Moussa Dembélé"

S'il a affirmé ne pas remettre en question les choix de Peter Bosz, Alexandre Lacazette a tout de même envoyé un message à son coach, laissant sous-entendre qu'il aimerait être associé plus souvent à Moussa Dembélé : "J'ai plus de libertés dans le jeu, j'ai apprécié ce rôle, même si j'aurais dû marquer. Si l'on rejoue comme cela, je suis pour. J'ai un joueur devant moi, j'ai moins cette responsabilité de marquer et je peux créer le jeu et me déplacer. Cela me plaît d'être associé avec Moussa Dembélé, il me rappelle Bafé Gomis, à mes débuts"