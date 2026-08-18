La Fédération sénégalaise de football a annoncé, ce mardi, le nouvel entraîneur des Lions de la Teranga.

Le compte officiel de la sélection du Sénégal a écrit sur le réseau « X » : « Patrick Vieira devient le nouvel entraîneur de l'équipe première du Sénégal. La date de sa présentation officielle et les prochaines étapes de sa nomination seront annoncées ultérieurement... Bienvenue au Sénégal. »

La Fédération sénégalaise de football avait limogé l'entraîneur Pape Thiaw et l'ensemble de son staff technique, après l'élimination décevante en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique, d'une manière dramatique et cruelle, une décision que la presse locale a qualifiée de « coup de grâce » pour un projet porteur de grandes ambitions.

Dans un communiqué officiel publié à l'issue de la réunion du comité exécutif, la fédération a précisé que la décision du limogeage découlait d'une « évaluation des performances de l'équipe et de ses perspectives d'avenir », affirmant que ce changement était intervenu « dans l'intérêt du football sénégalais ».

