La commission de discipline de la Fédération espagnole de football a annoncé, ce mercredi, la suspension de Facundo Bernal, joueur du Real Betis, pour 4 matches, à la suite de l'incident qui l'a opposé à Lamine Yamal, la star du Barça, lors de la rencontre entre les deux équipes en Liga.

La décision, selon ce qu'a publié le journal AS, est intervenue après le rejet par la commission de discipline des recours déposés par le Real Betis, à la suite de l'expulsion du joueur uruguayen lors de la rencontre face au Barça, dimanche dernier, après son accrochage avec Yamal après que les locaux eurent inscrit le deuxième but, portant le score à 3-2.

La commission a considéré l'incident comme une agression justifiant une suspension de 4 matches, ce qui signifie que Bernal manquera une rencontre en Coupe du Roi, ainsi que des matches de Liga précédant le derby de Séville.

De son côté, le Real Betis a annoncé son intention de déposer un recours devant la commission d'appel, contestant la sanction qu'il juge disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain.

Manuel Pellegrini, l'entraîneur du Betis, avait exprimé sa colère face à la décision d'expulsion de Bernal, estimant que le joueur ne méritait qu'un carton jaune, tout comme Lamine Yamal.

Bernal a par ailleurs présenté ses excuses sur les réseaux sociaux pour son comportement lors de l'incident, et le club andalou estime que ces excuses auraient dû être prises en compte dans la détermination de la sanction.

Les sanctions ne se sont pas arrêtées à Bernal, puisque la commission de discipline a décidé de suspendre Manu Fajardo, le directeur sportif du Real Betis, pour deux matches, en raison d'un comportement jugé contraire au règlement sportif.

La commission a également adressé un avertissement à Pellegrini en raison de ses déclarations contre les arbitres après le match qui s'est soldé par la défaite de son équipe face au Barça.