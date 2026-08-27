Officiellement : le Real Madrid annonce une nouvelle recrue africaine

Le Real Madrid a officiellement annoncé, ce jeudi soir, la conclusion d'un nouveau transfert estival, avec l'arrivée de l'un des talents prometteurs d'Espagne.

Le club madrilène a dévoilé la signature du défenseur ghanéen Oscar Nasi, âgé de 21 ans, en provenance de Grenade, qui rejoint les rangs de l'équipe réserve, la « Castilla », dans le cadre du plan du club visant à développer les jeunes talents.

Nasi excelle au poste d'axe central et de latéral droit, mesure 1,85 mètre et se distingue par sa puissance physique et sa polyvalence tactique.

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Nasi est arrivé à l'académie de Grenade en 2023, en provenance de l'académie « Emmanuel City » au Ghana, et il a rapidement réussi à gravir les échelons au sein des équipes du club, avant de monter dans l'équipe réserve et de disputer sa première apparition avec l'équipe première en deuxième division espagnole, lors de la saison 2024-2025.

Au cours de la saison actuelle, le défenseur ghanéen a participé aux deux premiers matchs de Grenade en deuxième division, ce qui a renforcé l'intérêt du Real Madrid pour le recruter, après que le club avait suivi sa progression depuis la saison dernière.

Selon le journal espagnol « AS », le montant du transfert avoisine les deux millions d'euros, le joueur devant signer un contrat de deux ans, avec possibilité de prolongation jusqu'à 5 ans, en cas de promotion dans l'équipe première du Real Madrid.

Le transfert de Nasi à la « Castilla » représente une nouvelle étape dans sa carrière, après avoir attiré l'attention lors de son expérience avec Grenade, le club madrilène ayant vu dans ses capacités physiques et sa polyvalence défensive des atouts qui font de lui un projet susceptible d'évoluer au sein du système de l'académie « La Fábrica ».

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